Avisa del concepto que le ha aparecido en el ticket de un bar: en España no es habitual pero puede empezar a serlo

Las grandes ciudades europeas son las primeras en aplicar conceptos que son habituales en otros países y con la propina está pasando algo similar. En algunos locales de Madrid ya empieza a verse en los tickets el concepto "propina sugerida" con un porcentaje del total de la cuenta que, en teoría, va destinada a los camareros por el servicio.

En X un usuario ha compartido uno de estos tickets donde se puede ver que ha comido una ensaladilla rusa por 15,50 euros, dos gildas a 3.50 euros y un pincho de tortilla por 4,80 euros.

Lo que no es habitual es ver justo debajo del precio y en el mismo tipo de letra que el ticket la propina sugerida, en este caso del 5%, del 10% y del 15% del total del precio de la comida.

6 euros de propina por unas tapas

Es decir, el precio sin propina es de 40,20 euros y, en función de la propina, son 2, 4 y 6 euros más. El autor de la publicación ha dejado un mensaje que da para la reflexión acerca de este intento de cobro.

En España no es habitual que en los tickets aparezca una propina sugerida y lo normal es dejar algún euro suelto. Lo que esta persona pone sobre la mesa es que si vas a pedir propina obligatoria, el servicio que ofreces debe ser exquisito.

"Si vas a 'sugerir' dejar propina, desvívete por conseguirla, como hacen en EEUU, por ejemplo. Pero ni eso", ha comentado el autor del mensaje en cuestión. "Muy de acuerdo. Pero no tiene pase que muchos establecimientos lo hagan con una factura proforma, es decir, una prefactura que es solo un papelito sin valor... la empresa se queda con el 10% del IVA que no paga. Hay que pedir facturas simplificadas, que sí pagan IVA", ha señalado otra persona.

La mayoría de respuestas a la publicación dicen que este tipo de mensajes en la cuenta tienen efectos contrarios porque los ves y se quitan las ganas de dejar propinas: "Tengo la sensación de que estos tickets con 'sugerencias' son contraproducentes, por lo menos en mi caso".