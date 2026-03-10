10.000 escritores, incluyendo un Premio Nobel, publican un libro vacío para protestar contra la IA: "La industria de la inteligencia artificial está construida sobre trabajo robado"

Los escritores se rebelan contra la IA. Cerca de 10.000 autores han publicado un libro en blanco como protesta contra las empresas de inteligencia artificial, que se aprovechan de su trabajo sin permiso.

La campaña, conocida como "No robes este libro", está teniendo lugar en la feria del libro de Londres. Este evento se celebra entre el 10 y el 12 de marzo, y se espera que aporte visibilidad a la iniciativa.

Será en esta feria en la que se distribuya el libro en blanco, que únicamente contiene el nombre de todos los autores participantes y un mensaje contra las autoridades británicas en su contraportada: "El gobierno debe proteger a los creadores de Reino Unido y negarse a permitir el robo de obras por parte de las empresas de IA".

A la campaña se han adherido algunos de los escritores más prestigiosos de Reino Unido, entre ellos Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de 2017. Otros nombres que aparecen en el listado son Alan Moore, Philippa Gregory o Richard Osman. El organizador es el activista Ed Newton-Rex.

No sólo los autores se están movilizando: las editoriales también han creado una organización sin ánimo de lucro que será presentada en la feria del libro de Londres. Su nombre es Publishers' Licensing Services, y pretende crear un acceso legal para las obras publicadas.

La inteligencia artificial y los derechos de autor

El uso de IA generativa ha creado muchas suspicacias entre todo tipo de creadores. Las aplicaciones de inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de datos, y acaban alimentándose de obras que están protegidas por derechos de autor, sin que los autores reciban una compensación por ello.

La Unión Europea ha puesto en marcha una normativa para tratar de proteger los derechos de autor. Se trata del Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act o Ley IA.

Los objetivos de esta ley son garantizar la seguridad, los derechos fundamentales y una IA centrada en el ser humano. Además, pretende que las empresas de inteligencia artificial aporten transparencia sobre los datos que usan sus aplicaciones, y los autores tienen derecho a prohibir que sus obras sean utilizadas en el minado de datos.

Sin embargo, en Reino Unido la situación es distinta. La primera propuesta del gobierno para crear un marco regulatorio permite que las empresas de IA puedan usar las obras de los autores sin su permiso. De ahí que hayan surgido protestas como "No robes este libro".

Después de las presiones de los artistas, el gobierno ha decidido atrasar la aprobación de la normativa y buscar una solución que pueda contentar al sector cultural. Una de las opciones es exigir a las empresas tecnológicas que paguen una licencia para acceder a obras con derechos de autor.