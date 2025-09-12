El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk es un residente de Utah de 22 años 

El sospechoso de asesinar al activista estadounidense pro-Trump, Charlie Kirk, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, el cual ha sido arrestado ya gracias a un familiar suyo, quien habría colaborado con las autoridades, según informan desde la NBC News.

El familiar que ha facilitado hallar el paradero del sospechoso ha sido el padre, tal y como ha explicado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una rueda de prensa. "El padre convenció al hijo", aseguró el republicano, quien dejó caer que Robinson, para el que pide pena de muerte, ya ha sido arrestado tras presentarse ambos en las dependencias policiales.

"Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia.... todos hicieron un gran trabajo; trabajamos con la policía local, el gobernador, todos hicieron un gran trabajo", ha adelantado el mandatario en una entrevista con Fox News, donde ha defendido a Kirk y lo ha comparado como "un hijo".

Según ha podido confirmar más tarde el gobernador de Utah, Spencer Cox, el principal sospechoso es Tyler Robinson, tal y como apuntaban los medios estadounidenses. "Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien se comunicó con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les habría confesado o insinuado que había cometido el incidente", ha informado Cox esta misma tarde.

