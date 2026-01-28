Pérez-Reverte y Vigorra anuncian un aplazamiento de sus jornadas sobre la Guerra Civil por amenazas

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de unas jornadas sobre la Guerra Civil, tituladas 1936: La guerra que todos perdimos, que iban a celebrarse en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero, han propuesto su aplazamiento "hasta nueva fecha" tras denunciar amenazas violentas y presiones a los participantes, como avanza la Agencia EFE.

"La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla (1936: ¿La guerra que todos perdimos?) la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", indican en un comunicado difundido este miércoles.

Los firmantes lo achacan a "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes" a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos "conocían perfectamente" y cuya asistencia "habían confirmado hace meses".

La reacción de Cajasol

La Fundación Cajasol ha comunicado que acepta trasladar el evento "al próximo otoño" puesto que "las bajas sobrevenidas han derivado en problemas organizativos" que impiden rearmar el programa con el espíritu "equilibrado, ecuánime y de altura intelectual" con que estaba concebido.

El próximo lunes habrá una rueda de prensa en la que organizadores y coordinadores darán más detalles.

La postura de Uclés y Maíllo

En los últimos días, las jornadas estaban en boca de todos por la decisión del escritor David Uclés y del coordinador federal de Izquierda Unida Antonio Maíllo de no participar en ellas por la presencia en el cartel de José María Aznar o Iván Espinosa de los Monteros, entre otros desacuerdos.

Este fin de semana, Uclés explicó a El País que vio en el cartel a "políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática".

"Creo que el título acertado hubiera sido la guerra que sufrimos todos, que es lo que yo defiendo en mi libro, donde trato la intrahistoria del conflicto. Pero no la perdimos todos. Ahí hay un matiz muy importante: la guerra la ganaron los mismos que la provocaron, y se lucraron de ella durante 40 años", defendió el autor de La península de las casas vacías y ganador del Nadal con La ciudad de las luces muertas.

Pérez-Reverte y Vigorra recalcaron que sus jornadas suponían un foro "amplio, ecuánime y sin adscripción ideológica alguna" y señalaron como una "descortesía" el haberse enterado de la ausencia de Uclés, de quien afirmaron que conocía quiénes eran los ponentes e invitados, por los medios.

Maíllo, por su parte, defendió en sus redes sociales que agradecía la invitación, "para una mesa redonda con otras organizaciones políticas, espacios que uso con normalidad para defender mis opiniones y a pesar de que, o precisamente por ello, no compartía en absoluto el título de las jornadas". "En realidad, 'unos perdieron más que otros en la Guerra Civil", recalcó.