Pérez-Reverte explica sin tapujos lo que piensa sobre David Uclés y lo que cree que expresa con su boina
Pérez-Reverte explica sin tapujos lo que piensa sobre David Uclés y lo que cree que expresa con su boina

El escritor ha sido rotundo. 

David Uclés y Arturo Pérez-Reverte.
David Uclés y Arturo Pérez-Reverte.

El escritor David Uclés se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la cultura española en los últimos meses. Autor de uno de los mayores fenómenos literarios de los últimos años con La península de las casas vacías, que ha vendido más de 300.000 ejemplares, ha ganado el Premio Nadal 2026 por La ciudad de las luces muertas. 

Su nombre corre sin parar por los círculos literarios y por los medios de comunicación y su figura se ha convertido también en tema de discusión para algunos, que han expresado su desacuerdo con Uclés a través de insultos que han llevado al escritor a tener que abandonar la red social X, el antiguo Twitter.

"ADIÓS. X se convirtió en un nido de fascistas que cada día me insultan, dicen saber dónde vivo y critican no solo mi trabajo, sino mi sexualidad y apariencia. Por eso me voy. Nací con una anomalía: y es que siempre he sido un niño muy feliz. Y quiero seguir siéndolo. Hasta aquí", dijo en su mensaje de despedida.

Reverte ha leído 'La Península de las Casas vacías"

No es de extrañar, por tanto, que otras grandes figuras de la literatura española opinen sobre la obra de David Uclés. Entre ellos Arturo Pérez-Reverte. El creador del Capitán Alatriste se ha expresado al respecto sin rodeos en una entrevista en Canal Sur Radio, donde ha acudido para presentar la undécima edición de las jornadas 'Letras en Sevilla', que se celebrarán en la Fundación Cajasol del 2 al 5 de febrero.

Allí le han preguntado si ha leído La península de las casas vacías y Reverte ha respondido de forma afirmativa y ha dado su opinión.

"Es muy listo, muy listo; me cae bien"

"La he leído. Es interesante. Es una visión nueva, joven, desde fuera, con realismo mágico. Lo envuelve de una manera... es literatura. No es una novela histórica, es literatura. Es una novela muy interesante", ha opinado el escritor.

Luego se ha referido directamente a la figura de Uclés: "Me parece un chico muy interesante Uclés. Creo que ahora saca su segunda novela. Es listo, además. Es muy listo. Da la imagen de chico tal, de pueblo, con la boina, tal. Con mucha inteligencia. Es un chico muy listo. Muy listo, muy listo, Me cae bien, me cae bien".

