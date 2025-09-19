De Stephen Colbert a Jimmy Fallon: la comedia estadounidense estalla tras el despido de Kimmel y califican a Trump de "autócrata"

El cancelación sine die del programa de Jimmy Kimmel en la ABC por los comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk está provocando un gran revuelo. Especialmente, teniendo en cuenta la persecución trumpista que viven él y otros cómicos como Stephen Colbert, que también vio como retiraban su formato de la parrilla de la CBS a final de temporada.

Numerosos rostros de Hollywood han mostrado su solidaridad con el humorista y en el mundo de la comedia también se han volcado para apoyarle. El propio Colbert le ha mandado un mensaje de apoyo a Kimmel en su programa. "Esta noche todos somos Jimmy Kimmel", declaró. “Ayer, tras las amenazas del presidente de la FCC de Trump, ABC retiró a Kimmel del aire indefinidamente. Eso es una censura flagrante", enfatizó el cómico de 61 años, quien calificó a Donald Trump de autócrata.

“Con un autócrata no se puede ceder ni un ápice”, denunció y cargó contra los supuestos valores comunitarios que trata de aplicar Brendan Carr. "¿Sabes cuáles son mis valores, amigo? Libertad de expresión. La gente de todo el país está conmocionada por este flagrante ataque a la libertad de expresión", señaló.

"A Jimmy, déjame decirte que te apoyo a ti y a tu personal al 100%, ¿y además no pudiste dejarme disfrutar de esto durante una semana?", concluyó. Sus palabras no han sido las únicas de compañeros o excompañeros del gremio del humor que ha recibido Kimmel.

El mítico presentador David Letterman también lanzó un alegato por la libertad de expresión y se pronunció sobre la decisión de ABC sobre Kimmel. "No puedes ir por ahí despidiendo a alguien porque tienes miedo o tratando de adular a una administración autoritaria y criminal en el Despacho Oval. Así no es como funciona esto", señaló.

"Me siento mal porque todos vemos adónde va, ¿verdad? Son medios de comunicación intervenidos", añadió el presentador, ya retirado, quien añadió que fue "suficientemente inteligente para cancelarse a si mismo".

Otros de los siguientes señalados por la administración Trump son Jimmy Fallon y Seth Meyers, a quien tras la cancelación de Kimmel calificó como "perdedores" y que ven peligrar su programa en la CBS y la NBC respectivamente. "Siendo honestos, no sé adonde vamos a ir a parar, nadie lo sabe", declaró en el formato. “Conozco a Jimmy Kimmel y es decente, divertido y un tipo adorable. Espero que vuelva pronto", añadió.

Seth Meyers también mencionó con su característico sarcasmo la polémica. "Antes de empezar quiero decir que siempre he admirado y respetado al Trump", bromeó al inicio. "Siempre he creído que era un visionario, un innovador, un gran presidente y un golfista aún mejor. Y si alguna vez me has visto decir algo negativo sobre él, solo es inteligencia artificial", continuó con sarcasmo antes de ponerse serio y mandar su apoyo a Kimmel.

"Es un honor y un privilegio llamar amigo a Jimmy Kimmel. Igual que es un honor presentar este programa cada noche, y bendigo levantarme cada día en un país que honra la libertad de expresión. Por eso vamos a seguir haciendo este programa como siempre, con entusiasmo e integridad", añadió. "Este es un momento importante para nuestra democracia, y debemos ponernos en pie por la libertad de expresión. Hay un motivo por la que el libre discurso está en la primera enmienda, porque va antes que todos los demás", enfatizó.

Pero si alguien hizo de la polémica por la libertad de expresión todo un monólogo en su programa ese fue Jon Stewart, que modificó su intervención de Comedy Central de los lunes al jueves. En ella ironizó, vestido con una corbata roja y alardeando una actitud patriótica sonriente y sumisa, sobre la libertad de expresión en el país, bromeando con que todo se basaba en un "medidor de talento" que tiene Donald Trump, con el que bromeó llamándole "padre" o " amado líder", en su despacho.

"Se rige principalmente por la amabilidad con el presidente. En caso de que vaya por debajo de cierto nivel, se llega al punto en que la FCC tiene que ser notificada para amenazar la una adquisición de canales afiliados", añadió. "Lo que libertad de expresión significa es que es libertad de expresión tiene que dar apoyo al presidente", denunció.