Demi Lovato cancela sus próximos conciertos para "proteger su salud": "Me di cuenta de que me había excedido"
La cantante asegura que prefiere así "darlo todo en cada concierto".
Demi Lovato se ha tomado un nuevo parón en su carrera anunciando la cancelación de cinco fechas de su gira para "proteger" su salud. La artista ha compartido un story en su cuenta de Instagram en el que ha revelado que se había "excedido" al programar las fechas de It's Not That Deep Tour.
La artista comienza su texto dirigido a sus 'Lovatics' asegurando estar "muy emocionada de volver al escenario este año" y poder estar con ellos "en tantas ciudades como pueda". Sin embargo poco después revela que cancelará cinco de las fechas.
"Al empezar a prepararme para la gira, me di cuenta de que me había excedido", añade. "Para proteger mi salud y asegurarme de darlo todo en cada concierto, necesito dedicar más tiempo a descansar y ensayar, y, por lo tanto, adaptarme a un horario con más tiempo libre que me permita afrontar toda la gira", matiza.
Las fechas canceladas de su gira son las siguientes: el 8 de abril en Charlotte (Carolina del Norte, EEUU), el 12 de abril en Atlanta (Georgia, EEUU), el 14 de abril en Nashville (Tennessee, EEUU); 5 de mayo en Denver (Colorado, EEUU); y 8 de mayo en Las Vegas (Nevada, EEUU). "Lamento mucho deciros que ya no podré veros en esta gira y lo siento mucho por quienes planeaban estar allí", indicó a sus fans en estas ciudades.
De esta forma, Lovato reprograma su fecha prevista para el 10 de mayo en Orlando (Florida, EEUU) para el 13 de mayo y con ella comenzará su gira. Para los conciertos cancelados, Lovato ha anunciado que a través de las plataformas oficiales como Ticketmaster, el reembolso será automático, mientras que para aquellos que accedieran por reventa en webs como StubHub tendrán que ponerse en contacto con el proveedor.
"¡Estoy muy emocionada por esta gira y espero ver a todos vosotros cantando conmigo! Gracias por su apoyo constante. Os quiero mucho y espero veros pronto", concluye en su comunicado.
La trayectoria de Lovato ha sido convulsa desde su etapa en Disney Channel, donde protagonizó, entre otras producciones, la saga de películas musicales Camp Rock, donde ya sufría trastornos alimenticios con 7 u 8 años, tal y como ella misma contó en el documental Demi Lovato: Simply Complicated. "El trastorno alimenticio siempre estará conmigo. Es algo contra lo que lucharé toda mi vida. Es más difícil y duro que abandonar las drogas y el alcohol, pero sigo en la batalla, que es lo más importante", declaró entonces.
Pero su episodio más difícil lo vivió en 2018 cuando sufrió una sobredosis que le causó tres ictus, ceguera y un infarto, por el que los médicos le dijeron que "solo tenía 5 o 10 minutos más de vida".
En 2020 se comprometió con el actor Max Ehrich, aunque lo canceló a los pocos meses y en 2021 aseguró que seguía consumiendo marihuana y alcohol con el permiso de su terapeuta para “controlar” su adicción. "Una decisión individual no funciona para todo el mundo, pero animo a todos a que elijan por sí mismos", declaró entonces a la revista Glamour.
Ese mismo año comenzó a hablar de su bisexualidad y de su identidad sexual, identificándose como una persona no binaria, aunque un año después volvió a utilizar pronombres femeninos. "He retomado los pronombres she/her. El año pasado mi energía estuvo especialmente equilibrada entre lo masculino y lo femenino, de tal manera que cuando iba a un baño y tenía que elegir entre mujeres y hombres, sentía que no había uno para mí, porque no me sentía necesariamente como una mujer. Tampoco como un hombres. Simplemente me sentía humana", señaló entonces.
Además, en 2022, tras su Holy Fvck Tour aseguró que esa sería su "última gira" por sentirse agotada y enferma tras los conciertos. Sin embargo, tras la publicación de este álbum It's Not That Deep el pasado 2025 anunció las fechas que ahora han sido modificadas.