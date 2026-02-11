Pedro Sánchez habla de la estrategia del PP y Vox y la compara con la de Iker Jiménez: "Es muy triste porque tiene audiencia"

Iker Jiménez, presentador de Mediaset y una de los periodistas más seguidos por la derecha, ha sido protagonista indirecto este miércoles en el Congreso de los Diputados después de que Pedro Sánchez le mencionara durante una de sus intervenciones.

El presidente del Gobierno ha reflexionado sobre la estrategia del PP y Vox, que en su opinión se resume en la propagación de bulos e informaciones falsas. "Este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad... es algo que ya replica el PP sin ningún tipo de escrúpulo", ha asegurado Pedro Sánchez"

Y ha señalado directamente a diputados del PP "que replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas", ha dicho en referencia a los días posteriores al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Y ha sido instantes después cuando el presidente del Gobierno ha mencionado al presentador de Cuarto Milenio y Horizonte, asegurado que los populares "dan lecciones de democracia pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez".

"Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa"

"Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Y hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa, pero yo espero que haya una mayoría de españoles y españolas que por supuesto rechace...", ha comentado Pedro Sánchez.

Cabe recordar que Iker Jiménez se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los periodistas más críticos con el gobierno de Pedro Sánchez, poniendo en duda su credibilidad en no pocas ocasiones.

Así lo hizo el pasado mes de agosto, cuando en plena oleada de incendios sugirió que había que "movilizar al ejército" para combatir el fuego en nuestro país. En aquella ocasión, el escritor Pedro Torrijos le contestó de forma muy contundente, rebatiendo sus argumentos.

A través de su cuenta de X, no son pocas las ocasiones en las que el periodista vasco carga contra el Gobierno y sus medidas. Personajes públicos de la esfera progresista han criticado abiertamente que lleve a activistas de ultraderecha a sus programas, entre otras cosas.