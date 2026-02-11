Confirmado por el Ministerio de Trabajo: está prohibido sancionar a un trabajador catalán que falte o llegue tarde al trabajo por culpa del tren
"Ningún trabajador o trabajadora catalán puede ser sancionado por retrasos o ausencias al trabajo".
No, tu empresa no te puede sancionar por llegar tarde al trabajo por culpa de un tren, al menos si eres catalán. Así lo ha recordado este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha querido subrayar que ninguna empresa puede sancionar o tomar represalias contra un trabajador que llegue tarde o falte a su puesto de trabajo por culpa de un tren.
Lo ha hecho tras la intervención del diputado de Esquerra Republicana (ERC) Jordi Salvador, quien ha querido preguntarle a la ministra si va a implementar medidas ante el "colapso más absoluto" que está sufriendo el sistema ferroviario en Cataluña (que vive su tercer día de huelga), con "trenes que no pasan", "retrasos eternos", "averías" y vagones llenos. "Concretamente le pido, para que nadie pierda el trabajo, el sueldo o su negocio por culpa de un tren, ¿qué piensa hacer el Gobierno", ha cuestionado el político.
En este sentido, Díaz ha querido sumarse a las críticas y ha coincidido con el de ERC en que el sistema de trenes de cercanías de España se encuentra "fallido" y "completamente fracasado". Sin embargo, ha querido recordarle que Renfe ya dispone de certificados para justificar retrasos y ausencias a los usuarios en caso de que se produzca cualquier incidente, retraso o avería.
"Ningún trabajador o trabajadora catalán puede ser sancionado por retrasos o ausencias al trabajo", ha concluido Díaz, que ha propuesto trabajar a ERC de forma conjunta en el supuesto de que haya incumplimientos patronales. El anuncio de Díaz se produce después de semanas de caos ferroviario, tanto a nivel nacional como en Cataluña.
Rodalies continúa sin volver a la normalidad
El anuncio de Díaz se produce en el tercer día de huelga de los sindicatos minoritarios (CGT, Alternativa Ferroviaria y el Sindicato Ferroviario) en Cataluña, lo que ha provocado retrasos e incidencias en varias líneas de Rodalies y ha obligado a que muchos tramos se cubran en autobús. Este parón, además, afecta también a la línea de AVE entre Madrid y Barcelona. Se espera que la RL4, que conecta Lleida con Terrasa, vuelva a operar este fin de semana.