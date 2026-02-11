Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Roban la caja fuerte del hotel del santuario de Núria, la montan en un trineo y la despeñan por la montaña
Se desconoce si los ladrones pudieron abrir la caja y llevarse su contenido o si no se abrió y sigue intacta.

Una persona intentando abrir una caja fuerte
Una mujer intenta abrir una caja fuerteGetty Images

En el mundo de los robos la sofisticación sigue creciendo, pero cuesta de creer lo que ha pasado con la caja fuerte del Santuario de Núria, en el municipio de Queralbs (Girona). Los Mossos d’Esquadra buscan a los ladrones que la robaron en la pasada madrugada del domingo al lunes, la cargaron en un trineo y la despeñaron por la montaña. Así de ¿fácil?

Y es que el acceso a dicho santuario no es nada sencillo, sobre todo si tenemos en cuenta que este está siendo uno de los inviernos con más nieve que se recuerdan en esta zona. Acceder es difícil y solo se podía llegar en tren o andando, de ahí que tomaran esa drástica decisión a la hora de bajar la caja fuerte.

Los ladrones entraron al establecimiento forzando una puerta, algo innecesario porque las instalaciones están abiertas toda la noche y, desde ahí, pudieron acceder a varias estancias como el restaurante o el local de material de esquí, del que se llevaron una cantidad no muy grande de dinero en metálico.

Una caja fuerte de 300 kilos de peso

También accedieron al despachó en el que se encontraron con la caja fuerte, de unos 300 kilos de peso. Fue aquí donde empezó la sofisticación. En primer lugar, la colocaron encima de un colchón para poder sacarla al exterior, donde la nieve, en esa madrugada, alcanzaba un metro de altura.

Una vez fuera, la colocaron encima de un trineo para poder arrastrarla alrededor de 500 metros hasta las vías del tren cremallera, el lugar escogido para despeñarla montaña abajo. Es este tren cremallera el único medio para acceder al santuario de Núria, además de andando, claro.

De hecho, la población más cercana está a unos 7 kilómetros de distancia, pero siete kilómetros en los que hay que cubrir un desnivel de unos 900 metros, por lo que es una distancia nada fácil de recorrer.

No se puede acceder a la caja hasta que mejoren las condiciones

La policía tuvo conocimiento del robo en la mañana del lunes y hasta allí se desplazaron varias unidades de los Mossos d’Esquadra y, por ahora, han descartado recuperar la caja fuerte por el elevado riesgo de aludes que hay en esta zona.

Por lo tanto, a esta hora todavía se desconoce si los ladrones pudieron abrir la caja y llevarse su contenido o si no se abrió y sigue intacta. Habrá que esperar a que aparezcan las condiciones meteorológicas adecuadas para que la Unidad de Montaña de los Mossos accedan al lugar de los hechos.

