Sánchez, en el Congreso: "No generemos miedo. Nuestro sistema ferroviario es uno de los mejores del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados que el sistema ferroviario español es seguro y uno de los mejores del mundo, pese a algunas "carencias".

En una comparecencia a petición propia para informar sobre los accidentes de tren que ha sufrido España en las últimas semanas, como el de Adamuz (Córdoba) o Gelida (Barcelona), el jefe del Ejecutivo ha pedido que no se genere "miedo" diciendo que nuestro sistema ferroviario "es decadente o inseguro, porque no es cierto".

En concreto, Sánchez ha asegurado que la vía instalada próxima a Adamuz "cumplía rigurosamente todos los controles de mantenimiento". "Esos protocolos no son infalibles, los estándares de calidad tienen que ser ampliados y mejorados, pero tengan por seguro que el gobierno será el primero en reforzarlos para que un episodio vuelva a ocurrir. El sistema detecta, actúa y corrige. Y ahora tenemos que investigar, aprender y tomar medidas en consecuencia para que el sistema sea cada día mejor", ha dicho.

El presidente del Gobierno ha defendido que la "coordinación estrecha y rápida" entre las diferentes administraciones "ayudó a salvar vidas". Y, sobre la causa del accidente, apunta a la hipótesis de que fue un fallo de la soldadura que unía un carril nuevo y otro más antiguo.

Sobre las críticas por asegurar que la vía había sido "renovada" aunque mantenía material de la instalación original, de hace ya más de treinta años, Sánchez ha defendido esa terminología. "La renovación total no implica la sustitución completa de todos sus elementos. Del mismo modo no significa que renovar íntegramente una vivienda sea demolerla y construirla desde cero. Según la Agencia Europea de Ferrocarril, una renovación de la vía es el proceso planificado de aquellos componentes que han superado su vida útil para devolver la infraestructura a condiciones seguras. Es algo habitual, plenamente normalizado y alineado con los estándares técnicos", ha dicho.

Sánchez ha dicho que esa "renovación completa" se terminó en junio de 2025 y cumpliendo "los más altos estándares de calidad y con empresas punteras". Y ha defendido también los protocolos de seguridad que se llevaron a cabo. "Se inspeccionaron las 114 soldaduras con pruebas visuales, geométricas y ensayos por ultrasonidos. También se hicieron cinco auscultaciones dinámicas entre junio y noviembre de 2025. Se acometió una auscultación por ultrasonidos en septiembre de 2025 y una inspección técnica de los desvíos el 7 de enero. Y se hicieron, por último, 13 operaciones de bateo, la última en noviembre. El resultado es que se detectaron únicamente cuatro incidencias, pero ninguna de ellas estaba relacionado con el estado de la vía. Todas fueron resueltas conforme al procedimiento. La vía cumplía rigurosamente todos los controles de mantenimiento", ha dicho.

En lo que respecta a la inversión en la infraestructura, Sánchez ha tildado de "bulo" que se haya abandonado la vía. "Desde 2018, hemos multiplicado por tres la inversión en infraestructura ferroviaria. En cuanto a inversión de adquisición de nuevos trenes se ha multiplicado por diez. En cambio, entre 2012 y 2018 con Mariano Rajoy, la inversión en infraestructura se redujo casi a la mitad", ha dicho.

El líder socialista se ha preguntado, por último, si el nivel de inversión es suficiente y ha recordado que esta semana firmó un acuerdo con el sector ferroviario para incrementar la inversión en mantenimiento de 1.800 millones y la creación de 3.650 empleos.