Feijóo pide las dimisiones de Sánchez y  Puente por los accidentes ferroviarios: "Han jugado a la ruleta rusa"

El líder del Partido Popular ha defendido en el Congreso que las muertes eran "evitables" y ha culpado de las mismas al Gobierno.

MADRID, 11/02/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene desde la tribuna de oradores tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido este miércoles ante el pleno del Congreso para hablar sobre la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, y sobre la agenda internacional. EFE/Javier Lizón
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso.EFE/Javier Lizón

"¿Cómo ha podido hablar de 47 muertos con semejante insensibilidad?" Con esta pregunta ha dejado claro el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuál sería su línea discursiva tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a los accidentes ferroviarios. Agresividad máxima.

"Usted hoy no ha tenido respeto a las víctimas", ha espetado Feijóo a Sánchez, a quien ha acusado además de "estar hecho de otra pasta para hacer este cajón de sastre y que no se le revuelvan las tripas". "Lo ha mezclado todo. No ha asumido un solo error y, por encima, ha venido a mentir", ha dicho el líder de la oposición.

Feijóo no ha perdido la oportunidad, además, de insistir en esas palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando dijo aquello de que "el tren vive en España el mejor momento de su historia". "Iban presumiendo del mejor ferrocarril de la historia y 47 muertos después pretenden que lo olvidemos", ha atacado Feijóo.

El líder del PP ha destacado, en este sentido, las "mil limitaciones de velocidad" que existen en estos momentos "en la red del AVE". "Antes de 47 muertos, no, y después de 47 muertos, sí. No hay muchas más preguntas, señoría. Decir que tenemos el mejor sistema de alta velocidad y en este momento tener 1.000 limitaciones en la red de AVE y no tener AVE es un sarcasmo", ha ironizado Feijóo.

Tampoco ha desechado el presidente del Partido Popular la ocasión de recordar las elecciones en Aragón, incluso las anteriores en Extremadura. "¿No se da cuenta de que nadie le cree una palabra? ¿No lo ha visto en Extremadura, no lo ha visto en Aragón? No se da cuenta de que nadie le cree una palabra. Han dicho ustedes de todo sobre lo que ocurrió en el accidente y no ha colado nada. Que si fue algo fortuito, que cualquier cosa menos el mantenimiento, que fue una rueda, un defecto de fábrica, la lluvia, el cambio climático... Solo le queda decir que fue el Partido Popular", ha añadido.

Para Feijóo, el accidente en Adamuz no solo era "evitable" sino que además ha culpado del mismo al propio Pedro Sánchez y a su ministro Óscar Puente, a quienes ha acusado de "jugar a la ruleta rusa con nuestra seguridad". Es más, el líder del PP ha aventurado que el Gobierno "se sentará en el banquillo" antes de exigir la dimisión no solo de Puente, sino también del jefe del Ejecutivo. "No debería seguir el ministro de Transportes ni usted en su escaño", ha señalado Feijóo.

A lo largo de su discurso, Feijóo ha incrementado sus ataques contra el Gobierno, llegando a decir que "al mismo tiempo que muchos familiares se ponían la corbata negra, el ministro de Transportes estaba presumiendo". "Son pura soberbia. Deberían él mismo y usted marcharse, pero claro, ¿cómo podría cesar a nadie por soberbio? Podría ponerlo hasta de vicepresidente", ha insistido Feijóo.

