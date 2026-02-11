Si este Carnaval te quieres disfrazar de Guardia Civil, mucho ojo con no cometer esta infracción penal

En Carnaval están a la orden del día los disfraces de policía, Guardia Civil o bombero, pero también suele surgir recurrentemente la duda de si es legal hacerlo o de si hay algún caso en el que haya peligro de multa.

El propio Instituto Armado ha aclarado este miércoles a través de sus redes sociales lo que hay que tener en cuenta antes de ponerse el traje o los complementos.

"¡Mucho ojo con los disfraces estos carnavales! Usar uniformes, insignias o prendas oficiales de forma indebida no es ninguna broma... es una infracción penal", ha explicado la Guardia Civil en su cuenta de X.

"Por muy real que parezca, no utilices ropa reglamentaria para disfrazarte. ¡Evita problemas y disfruta de la fiesta!", han incidido.

Hace justo un año, ya aclararon que está permitido disfrazarse de Guardia Civil, pero siempre teniendo en cuenta ese punto de no hacerlo con ropa reglamentaria "para prevenir que alguien te confunda con un guardia civil de servicio", así como no simular acciones como las que pueden llevar a cabo los agentes en su trabajo diario.

"No está permitido hacerte pasar por un agente real (no identifiques, detengas, hagas controles... ni en broma)", puntualizaron. Así que, por muy tentado que te veas, ya sabes a lo que te expones.

Otros límites que hay que tener en cuenta en Carnaval

Aunque pueda ser tentador complementar algún disfraz con un arma de imitación, según el Reglamento de Armas está prohibida la tenencia de aquellas de fuego "que por sus características externas puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no puedan ser transformadas en armas de fuego; salvo que se encuentren en el propio domicilio como objeto de adorno o de coleccionismo y se hallen inscritas en un Libro-Registro".

Sabido esto, ya sólo queda disfrutar de la fiesta con tranquilidad y seguridad.