Ultimátum de la industria alemana a Bruselas: "Perdemos competitividad cada día"

Roland Busch, CEO de Siemens, durante la declaración en la cumbre de inversiones "Made for Germany" en la Cancillería Federal.

Empiezan a quedar lejos los tiempos en que Alemania era ejemplo de industria, de innovación, de progreso, incluso en la propia Europa, desplazada no solo por China, sino por todo el sureste asiático. La llamada 'locomotora europea' está perdiendo fuerza y advierte que no puede "cargar" con todo. El propio país teutón ha advertido a Bruselas: Europa está perdiendo competitividad a diario y necesita un giro urgente en su política económica.

A pocos días de la cumbre informal de líderes de la Unión Europea centrada en competitividad, la iniciativa empresarial "Hecho para Alemania" advierte de que la base industrial europea se encuentra bajo una presión sin precedentes.

El comunicado, respaldado por 123 empresas e inversores, apunta a un doble frente: la competencia de China y la inestabilidad global bajo la presidencia de Donald Trump. "Muchas empresas europeas pierden competitividad cada día", sostiene la alianza.

Un giro hacia la desregulación

La iniciativa, impulsada en parte por Siemens y Deutsche Bank, reclama una transformación profunda del marco económico europeo.

Su hoja de ruta incluye:

Desregulación y reducción drástica de la burocracia como objetivo político central.

como objetivo político central. Fortalecimiento del mercado de capitales europeo para movilizar inversión privada.

para movilizar inversión privada. Implementación rápida de acuerdos de libre comercio , especialmente con India y los países del Mercosur.

, especialmente con India y los países del Mercosur. Reformas estructurales orientadas a la competitividad tecnológica y al crecimiento.

"El crecimiento debe convertirse en la máxima prioridad si queremos soberanía europea", insiste el documento.

"Europa debe las tecnologías críticas"

El tono más contundente en boca de los directivos. Roland Busch, consejero delegado de Siemens, advirtió que Europa se está quedando atrás en la competencia global.

"Europa debe dominar las tecnologías críticas que sustentan la industria, el suministro energético y la seguridad", afirmó. Según Busch, el continente cuenta con los elementos necesarios —base industrial sólida, talento y experiencia tecnológica—, pero la velocidad de reacción es insuficiente frente a potencias que combinan política industrial activa y regulación selectiva.

Por su parte, Christian Sewing, director ejecutivo de Deutsche Bank, subrayó que los inversores detectan potencial en Europa, pero reclaman señales claras. "El interés por reinvertir en Europa ya es alto y aumentará significativamente si ahora marcamos el rumbo correcto", afirmó.

El factor China y la política industrial

La presión no es solo interna. China ha reforzado en los últimos años su estrategia de política industrial, subvencionando sectores estratégicos y ampliando su capacidad tecnológica en ámbitos como la automoción eléctrica, la inteligencia artificial o la maquinaria pesada.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha adoptado políticas industriales activas —desde la Inflation Reduction Act hasta incentivos masivos a semiconductores— que han atraído inversión fuera de Europa.

La industria alemana teme que la combinación de sobrerregulación europea y competencia externa agresiva acelere la desindustrialización, especialmente en sectores clave como la química, la automoción o la ingeniería mecánica.

800.000 millones prometidos… pero sin concreción

La iniciativa "Hecho para Alemania" se fundó el verano pasado y anunció el compromiso de movilizar más de 800.000 millones de euros en inversiones en Alemania, condicionados a reformas estructurales.

Sin embargo, todavía no está claro qué parte de esa cifra corresponde a inversiones realmente nuevas y cuánto responde a proyectos ya previstos.

En cualquier caso, el mensaje a Bruselas es inequívoco: sin cambios regulatorios y un marco más favorable al crecimiento, la inversión podría desviarse hacia otras regiones.

Un pulso en pleno debate europeo

La advertencia llega en un momento clave. La Unión Europea debate cómo responder al auge de China, la presión comercial estadounidense y el estancamiento económico interno. Mientras algunos gobiernos priorizan regulación climática y estándares sociales estrictos, parte del sector industrial reclama flexibilidad y rapidez.

El ultimátum alemán coloca la competitividad en el centro del debate europeo. La pregunta ahora es si Bruselas optará por mantener su modelo regulatorio o por acelerar el giro hacia una Europa más orientada al crecimiento y menos normativamente densa.

Peso industrial y económico de Alemania en la Unión Europea en cifras actualizadas

A pesar de todo, Alemania sigue siendo el motor económico e industrial de la UE: aporta en torno a una cuarta parte del PIB de la Unión y alrededor de una cuarta parte de su producción industrial.

Peso en el PIB de la UE

Alemania es la mayor economía de la Unión Europea por PIB nominal.

Representa aproximadamente el 24-25% del PIB total de la UE (24,4% con datos de Eurostat para 2023).

Peso industrial dentro de la UE

Alemania es el primer país industrial de la UE.

Genera alrededor del 26-27% del valor de la producción industrial vendida de toda la Unión (manufacturas y resto de industria), según Eurostat para 2023.

vendida de toda la Unión (manufacturas y resto de industria), según Eurostat para 2023. La manufactura representa en torno al 17-18% del PIB alemán, frente a un promedio de apenas 14% en la UE, lo que muestra un peso industrial relativo claramente superior.

Alemania es también el mayor contribuyente neto al presupuesto comunitario: en 2024 aportó aproximadamente 13.000 millones de euros más de lo que recibió, pese a su propia desaceleración económica, según datos publicados por Reuters.