Ucrania alerta de la 'lluvia de fuego' norcoreana en el frente: "El problema no son sus soldados, son sus proyectiles"

La guerra en Ucrania atraviesa una fase crítica marcada por la creciente internacionalización del conflicto. El gobierno de Volodímir Zelenski ha denunciado una nueva escalada de ataques rusos sostenida por el apoyo militar de Corea del Norte. Según publica Business Insider, esta alianza estratégica entre Moscú y Pyongyang, que comenzó a fraguarse en otoño de 2024, ha alcanzado un nivel de implicación sin precedentes en este inicio de 2026.

La presencia de uniformados norcoreanos en territorio europeo ya no es una hipótesis, sino una realidad operativa. Se estima que alrededor de 11.000 soldados de Kim Jong-un fueron desplegados originalmente en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, con el objetivo de ayudar al Kremlin a recuperar el terreno perdido tras las incursiones ucranianas.

Sin embargo, para los altos mandos en Kiev, la mayor amenaza no reside únicamente en el número de efectivos extranjeros.

El arsenal de Pyongyang: la verdadera amenaza

Yehor Cherniev, vicepresidente del comité parlamentario ucraniano de seguridad nacional, ha sido contundente al analizar la situación: "El mayor problema de Corea del Norte no son sus soldados, sino sus proyectiles de artillería".

Y es que el apoyo asiático se ha traducido en el envío de millones de proyectiles de artillería y munición para lanzacohetes múltiples, suministros vitales para que Rusia mantenga su "lluvia de fuego" constante sobre las posiciones ucranianas.

Además del armamento convencional, Pyongyang ha proporcionado al menos 100 misiles balísticos y armas antitanque que han reconfigurado el equilibrio de fuerzas en el frente.

Ahora mismo, las tropas norcoreanas continúan posicionadas en puntos estratégicos de la región de Kursk, desde donde lanzan ataques directos contra las comunidades fronterizas de Ucrania. Esta colaboración no es solo un intercambio de suministros; para Corea del Norte, el frente ucraniano se ha convertido en un campo de entrenamiento real para la guerra moderna.

Drones y tecnología: el laboratorio de Kim Jong-un

La táctica norcoreana incluye una rotación constante de sus efectivos, manteniendo una media de 3.000 uniformados en el terreno que van alternándose periódicamente.

Este sistema permite que los soldados adquieran experiencia directa en las dinámicas de un conflicto tecnológico, aprendiendo el uso de drones y sistemas de guerra electrónica que luego exportan de vuelta a su país para formar a sus propios escuadrones. Cherniev sostiene que, más allá de la ayuda a Putin, Pyongyang busca modernizar su ejército bajo el fuego real de la invasión.

Un coste humano devastador

A pesar de los avances tácticos, el precio en vidas humanas está siendo altísimo. El propio Kim Jong-un ha llegado a reconocer que su nación ha sufrido miles de bajas en suelo ruso.

Por su parte, los datos del Ministerio de Defensa británico son estremecedores: el Kremlin habría acumulado cerca de 1,2 millones de bajas desde el inicio de la invasión hace casi cuatro años, de las cuales más de 400.000 se produjeron únicamente durante el pasado año 2025. Una sangría constante que, lejos de detenerse, se alimenta ahora del arsenal norcoreano.