Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosalía anuncia las fechas de su 'Lux Tour': estas son sus paradas en Madrid y Barcelona
Cultura
Cultura

Rosalía anuncia las fechas de su 'Lux Tour': estas son sus paradas en Madrid y Barcelona

La catalana comenzará la gira de su disco 'Lux' en Lyon (Francia) el próximo 26 de marzo.

Marina Prats
Marina Prats
La cantante española Rosalía
La cantante española RosalíaGetty Images

Después de semanas de rumores y filtraciones, Rosalía por fin ha anunciado las fechas de su tour Lux, la gira de su último y aclamado nuevo disco. La catalana comenzará su gira Lux Tour el próximo 26 de marzo en Lyon (Francia) acabará en Puerto Rico el 3 de septiembre y tendrá 42 fechas: 20 de ellas en Europa y 22 en América.

En el caso de España, a diferencia de su Motomami Tour que recorrió buena parte de la península, Rosalía solo parará en Madrid y Barcelona. Concretamente, tendrá cuatro fechas en el Movistar Arena, en plena Semana Santa los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril, y cuatro en el Palau Sant Jordi, los día 13, 15, 17 y 18 de abril.

La catalana ha optado por grandes recintos con capacidad de entre 15.000 y 20.000 espectadores y ha dejado fuera grandes estadios, al menos de estas primeras fechas de la gira. Esto cuadraría con el concepto más orquestal de este trabajo y a que, según algunas filtraciones, el despliegue del escenario simularía una cruz y la planta de catedral gótica.

La catalana recorrerá nada menos que 17 países, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Canadá, Estados Unidos (con nada menos que 10 fechas), Colombia, Argentina, México o Brasil. 

Estas son todas las fechas del Rosalía: Lux Tour de 2026:

  • 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
  • 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
  • 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
  • 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
  • 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
  • 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
  • 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
  • 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
  • 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
  • 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
  • 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
  • 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
  • 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
  • 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
  • 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
  • 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
  • 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
  • 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
  • 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
  • 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
  • 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
  • 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
  • 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
  • 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
  • 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
  • 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
  • 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
  • 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
  • 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
  • 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
  • 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
  • 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
  • 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
  • 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
  • 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
  • 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
  • 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
  • 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
  • 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
  • 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
  • 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
  • 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Cómo comprar las entradas y precios

Las preventas para los conciertos de Madrid y Barcelona se activarán el 9 de diciembre a  través de Live Nation para los miembros de Santander y para aquellos registrados en la web de la artista, mientras que la venta general lo hará el día 11 de diciembre a las 10:00h. Todas las entradas podrán comprarse a través de la web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. 

Las preventas contarán con distintos horarios en función de las fechas de los conciertos, quedando así la preventa del 9 de diciembre:

  • A las 10h los conciertos del 30 de marzo y el 1 de abril en Madrid y los del 13 y 15 de abril en Barcelona.
  • A las 11h los conciertos del 3 y 4 de abril en Madrid y los del 17 y 18 de abril en Barcelona.

Tal y como informan desde Ticketmaster, se pueden comprar hasta un máximo de 4 entradas en la artist presale y hasta un máximo de 2 en la preventa exclusiva de los clientes del banco Santander. 

La promotora aún no ha informado sobre los precios, aunque los rumores de las últimas semanas apuntaban a que rondarían entre los 96 y los 130 euros.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 