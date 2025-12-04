Rosalía anuncia las fechas de su 'Lux Tour': estas son sus paradas en Madrid y Barcelona

Después de semanas de rumores y filtraciones, Rosalía por fin ha anunciado las fechas de su tour Lux, la gira de su último y aclamado nuevo disco. La catalana comenzará su gira Lux Tour el próximo 26 de marzo en Lyon (Francia) acabará en Puerto Rico el 3 de septiembre y tendrá 42 fechas: 20 de ellas en Europa y 22 en América.

En el caso de España, a diferencia de su Motomami Tour que recorrió buena parte de la península, Rosalía solo parará en Madrid y Barcelona. Concretamente, tendrá cuatro fechas en el Movistar Arena, en plena Semana Santa los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril, y cuatro en el Palau Sant Jordi, los día 13, 15, 17 y 18 de abril.

La catalana ha optado por grandes recintos con capacidad de entre 15.000 y 20.000 espectadores y ha dejado fuera grandes estadios, al menos de estas primeras fechas de la gira. Esto cuadraría con el concepto más orquestal de este trabajo y a que, según algunas filtraciones, el despliegue del escenario simularía una cruz y la planta de catedral gótica.

La catalana recorrerá nada menos que 17 países, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Canadá, Estados Unidos (con nada menos que 10 fechas), Colombia, Argentina, México o Brasil.

Estas son todas las fechas del Rosalía: Lux Tour de 2026:

16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Cómo comprar las entradas y precios

Las preventas para los conciertos de Madrid y Barcelona se activarán el 9 de diciembre a través de Live Nation para los miembros de Santander y para aquellos registrados en la web de la artista, mientras que la venta general lo hará el día 11 de diciembre a las 10:00h. Todas las entradas podrán comprarse a través de la web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Las preventas contarán con distintos horarios en función de las fechas de los conciertos, quedando así la preventa del 9 de diciembre:

A las 10h los conciertos del 30 de marzo y el 1 de abril en Madrid y los del 13 y 15 de abril en Barcelona.

A las 11h los conciertos del 3 y 4 de abril en Madrid y los del 17 y 18 de abril en Barcelona.

Tal y como informan desde Ticketmaster, se pueden comprar hasta un máximo de 4 entradas en la artist presale y hasta un máximo de 2 en la preventa exclusiva de los clientes del banco Santander.

La promotora aún no ha informado sobre los precios, aunque los rumores de las últimas semanas apuntaban a que rondarían entre los 96 y los 130 euros.