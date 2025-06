Ed Sheeran revela en 'La Revuelta' cómo consigue vivir sin móvil

Fue toda una sorpresa y se incumplió una regla no escrita del cantante: Ed Sheeran fue el invitado este martes en La Revuelta (TVE). El británico, que actuó los pasados 30 y 31 de mayo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, hizo así una excepción con el programa de David Broncano, ya que no suele dar entrevistas durante la gira y esta ha sido la única que ha concedido en España.

Allí se sometió a las preguntas más clásicas y poco frecuentes en otros formatos tan características del programa de TVE, entre ellas la de cuánto tiempo usa el teléfono móvil al día, algo que normalmente el invitado responde consultando las estadísticas de su propio teléfono y las muestra en pantalla.

En el caso de Sheeran no fue posible ya que, tal y como reveló, lleva sin móvil desde 2015. El cantante reveló que solo tiene iPad y que responde a los e-mails un día en semana y si necesita hablar con alguien por algo en concreto lo hace por FaceTime.

El motivo no es otro que dejar la mente libre para crear y para dar rienda suelta a la creatividad. "Cuando iba a cenar con mi mujer, en cuanto se iba al baño, me ponía a mirar el teléfono. Ahora, me quedo pensando. El aburrimiento es bueno para el cerebro", ha recordado.

Según ha contado la canción que interpretó en el programa, Old Phone —basada en las acusaciones de plagio que vivió y de las que finalmente fue absuelto—, no la habría podido escribir si tuviera móvil. "Si siempre tienes cosas en la cabeza, no puedes inventar nada", ha añadido. Tras sus declaraciones, Broncano aseguró que había batido el récord de cero horas con el teléfono móvil de sus invitados.

La reflexión de Sheeran ha sido muy aplaudida por los espectadores del programa, que han reflexionado sobre el tiempo que se pasa en las aplicaciones como WhatsApp, TikTok o Instagram y lo que podría suponer si se dedicase a la creatividad.