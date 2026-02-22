El cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega, Hijos Predilectos de Andalucía

El cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega serán distinguidos con los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía el próximo 28 de Febrero, en el acto institucional que acogerá el Teatro de la Maestranza de Sevilla con motivo del Día de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado este anuncio en su perfil en la red social X, donde ha subrayado los méritos que han hecho merecedores de este reconocimiento al compositor onubense y a la intérprete sevillana.

De este modo, Moreno ha valorado en una nota de prensa la trayectoria de "dos referentes del talento de Andalucía", ejemplos, según ha subrayado, "de la Andalucía capaz, líder, que persevera hasta cumplir sus sueños". "Manuel Carrasco ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo", ha destacado el presidente de la Junta, que también ha subrayado que el onubense "es el artista español que tiene el récord de más espectadores en un concierto, con más de 74.000 en el Estadio La Cartuja de Sevilla en 2022".

Al mismo tiempo, Juanma Moreno ha valorado la carrera de Paz Vega, actriz y directora de cine sevillana, con "trayectoria de éxito internacional", como demuestran sus reconocimientos con el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación o el Premio Carmen a la Mejor Dirección, así como en los certámenes de cine de Cannes y San Sebastián.

Moreno ha precisado que esta propuesta se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación en su reunión de la próxima semana, en la que también se autorizarán los nombres del resto de personas e instituciones que serán galardonados por el día de la comunidad autónoma. El presidente andaluz ya avanzó recientemente que la población de Adamuz (Córdoba) será galardonada con la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la colaboración de sus vecinos ante al accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

Respecto a los Hijos Predilectos de Andalucía, Manuel Carrasco nació en Isla Cristina (Huelva) en 1981 y ha consolidado una exitosa carrera musical como cantante y compositor. Algunas de sus canciones, como 'Mujer de las Mil Batallas', 'No dejes de soñar' y 'Bailar el viento', entre otras, forman ya parte del imaginario colectivo de una generación y son coreadas por miles de personas.

Carrasco es el artista nacional que ha logrado reunir a más espectadores en un concierto en España, en concreto, 74.345 personas en el estadio La Cartuja en Sevilla el 11 de junio de 2022 con 'Hay que vivir el momento'. Sin embargo, nunca se ha olvidado de su tierra natal, a la que dedicó el tema 'Ayer noche', acompañado de un videoclip rodado en Isla Cristina.

Por su parte, la actriz, productora y directora de cine Paz Vega cuenta con una trayectoria en el cine español plagada de grandes éxitos, bajo la dirección de profesionales de tanto prestigio como Pedro Almodóvar, Emilio Martínez-Lázaro o Vicente Aranda. En 2002 ganó el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel protagonista en 'Lucía y el sexo'.

Cuenta también, entre otros, con el Premio Carmen 2025 a la Mejor Dirección por 'Rita', película que le valió la candidatura al Goya en la categoría de Mejor Directora Novel; el Premio Luz en la 50ª edición del Festival de Cine de Huelva (2024) por su trayectoria y su faceta como directora, y el Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino en la 65ª edición del Festival de San Sebastián (2017). Asimismo, recibió la Medalla de Andalucía en 2011, la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en 2010 y el título de Hija Predilecta de Sevilla en 2023.