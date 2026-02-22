Muchos seguidores del ruso Alexei Navalny siguen buscando los motivos escondidos de su prematura muerte. Según el diario británico The Independent, la epibatida, una toxina 100 veces más potente que la morfina, podría ser la respuesta a la pregunta. El activista y opositor de Vla dimir Putin murió en febrero de 2024 bajo circunstancias sospechosas. En un comunicado conjunto, Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajo, acusaron a Moscú del envenenamiento.

Tal como reza la publicación, este compuesto es "extremadamente tóxico". "Similar a la nicotina, proviene del género Epipedobates de ranas dardos venenosas, que se encuentran exclusivamente en el norte de Sudamérica". Lo crucial de esta tesis es que estos animales no son autóctonos de Rusia.

De este modo, las especies acumulan esta toxina en las paredes de su piel. Los investigadores consultados por el medio de comunicación, teorizan que las ranas adquieren la toxina a través de su dieta, ya que los animales criados en cautividad carecen de ella, y las poblaciones salvajes presentan niveles variables según su hábitat.

Asimismo, la epibatidina ha sido investigada como posible analgésico de enfermedades inflamatorias dolorosas del pulmón, como el asma o la fibrosis. "Es aproximadamente cien veces más potente que la morfina" y, debido a su toxicidad, no se utiliza clínicamente.

"Cualquier persona envenenada muere asfixiada"

En declaraciones recogidas por el periódico británico, el profesor de Toxicología Ambiental de la Universidad de Leeds, al norte de Inglaterra, Alastair Hay, asegura que la sustancia en cuestión "actúa para inhibir la acción nerviosa bloqueando los receptores nicotínicos en los sistemas nervioso central y periférico". "El efecto de bloquear estos receptores es la parálisis muscular y la parálisis del sistema respiratorio", dice.

"Así que la respiración se bloquea, y cualquier persona envenenada muere asfixiada", explica, además de agregar que la presencia de la toxina en la sangre de una persona "sugiere una administración deliberada". "La toxicidad por epibatidina incluso puede incrementarse mediante la coadministración de ciertos otros fármacos y estas combinaciones han sido investigadas".

De este modo, explica, en sus conversación con el diario, que si la toxina realmente se utilizó para envenenar al activista ruso, Rusia violó la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas (BTWC) de 1972 y la Convención sobre Armas Químicas (CWC) de 1993, en los que firmó y se mostró a favor. "Si Rusia usó Epibatidina para envenenar al señor Navalny, ha violado dos tratados que ha jurado respetar", culmina.