Le preguntan qué significa la 'T' de Chat-GPT en 'Atrapa un millón' y la respuesta qué eligen lleva ya más de un millón de reproducciones

¿Qué significa la 'T' en las siglas de Chat-GPT? Esa fue la pregunta que le hicieron en el programa 'Atrapa un millón' a una nueva pareja que concursaba, Bea y Kiko, quienes soñaban con crear un centro de neurorrehabilitación con el premio. Y, aunque puede que algunos lo sepan, lo cierto es que la pareja concursante no lo tuvo tan claro.

Las opciones eran: 'Terminator', 'Tadeo Jones', 'Transformer' o 'Tintín'. Bea apostaba por 'Transformer', mientras que Kiko aseguraba que le 'sonaba' más 'Tintín'. En la segunda ronda, decidieron repartir el dinero entre todas las respuestas salvo 'Tadeo Jones', que descartaron rápidamente.

Aunque finalmente lograron salvar parte del premio —ya que 'Transformer' era la opción correcta—, lo que ha desatado las risas en redes fue que también dejaran 400.000 euros sobre 'Tintín'. "Me suena la T de Tintín", defendía Kiko tras tomar la decisión.

El usuario @Xmuyfragil ha compartido el momento en 'X', donde ya acumula cerca de dos millones de reproducciones, más de 700 'retuits' y unos 20.000 'me gusta'. "Encima, en el último segundo, el notas coge 25.000 euros más de Transformer y los mueve a Tintín. En mi casa no dabamos crédito", ha señalado uno en respuesta.

Otros usuarios, como @GBCLopi han querido darle algo de humor al asunto. "Qué ignorantes, todo el mundo sabe que la T de ChatGPT son las siglas de 'Chat con el Gran Personaje Tadeo Jones', ya que la idea original de Sam Altman era crear una IA con la que poder charlar con el famoso personaje de Telecinco", ha señalado en tono irónico.

Para los que aún no lo conocen: ¿Qué es Chat-GPT?

Se trata de un chatbot de inteligencia artificial generativa de OpenAI, basado en el modelo GPT (Generative Pre-trained Transformer), que es capaz de responder preguntas, redactar, crear imágenes y realizar varias tareas complejas en apenas unos segundos.

Según recoge Google Trends, durante el último año, 'ChatGPT' ha sido la novena cosa más buscada en España, por detrás del Real Madrid, Amazon o Youtube, experimentando un crecimiento del 170% con respecto al último año.