Un perro señala a su dueño una caja rosa y acaba salvando cuatro vidas: "Al principio, no le presté mucha atención"

Los perros son mucho más que animales de compañía: son compañeros leales, apoyo emocional y, en muchos casos, un auténtico sostén para la salud física y mental de sus dueños. Su intuición y sensibilidad ante lo que ocurre a su alrededor los convierte, a veces, en verdaderos ángeles de la guarda de cuatro patas. Historias como la que vivió recientemente una vecina de Texas demuestran que su instinto puede marcar la diferencia.

Mientras paseaban por un sendero arbolado cerca de su casa, Daisy Phillips notó que su perro Goose la desviaba del camino. "Al principio no le presté atención porque prefiere sacarme a pasear a mí y no al revés", cuenta la mujer en declaraciones recogidas por Wamiz. Primeramente pensó que había olido a otro animal que había dejado su rastro, pero su curiosidad la llevó hasta una zanja donde, escondida entre las hojas, había una caja de color rosa.

Al acercarse descubrió que no se trataba de basura, sino que dentro de la jaula había cuatro gatitos mirándola con ojos temblorosos. Los animales estaban hambrientos y visiblemente débiles, acurrucados unos contra otros para resguardarse del frío y el miedo. Llevaban horas sin comida ni agua, y apenas tenían fuerzas para maullar. Fue entonces cuando Daisy decidió llamar al servicio local de control de animales para pedir ayuda.

En plena recuperación

Según los rescatistas, los gatitos habían sido atados con bridas, una escena que las autoridades y voluntarios describieron como un claro caso de abandono. Al poco después, los cuatro felinos fueron trasladados al centro de acogida local, el Longview Animal Care and Adoption Center, donde recibieron atención veterinaria y cuidados. El personal confirmó que los animales estaban deshidratados y sucios, pero fuera de peligro tras recibir tratamiento.

Las autoridades locales están investigando el abandono para tratar de identificar a los responsables. Mientras tanto, en honor a un guiño cultural, el refugio bautizó a los pequeños con nombres inspirados en las Spice Girls: Ginger, Sporty, Baby y Posh. Ahora los cuatro gatitos están recuperándose y, aunque aún no están listos para la adopción, esperan encontrar hogares una vez terminen su proceso de rehabilitación.

Daisy, que lleva tres años junto a Goose y asegura que el perro siempre ha mostrado un instinto especial, asegura que al principio no imaginó lo que su mascota había detectado. Gracias a esa insistencia, y a su envidiable olfato, cuatro vidas fueron salvadas. Lo que comenzó como una caminata más por el bosque terminó convirtiendo a Goose en el héroe inesperado del día y demostrando que, a veces, basta con seguir el instinto de un perro para cambiar un destino.