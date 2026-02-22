Martirio pone los puntos sobre las íes a los que todavía creen que con Franco se vivía mejor

Foto de archivo de la cantante Martirio en el programa 'La Ventana' de la Cadena SER.

La cantante María Isabel de la Cinta Quiñones Gutiérrez, conocida artísticamente como Martirio, ha ofrecido una entrevista en el programa de Onda Cero, Julia en la Onda, en la que ha mandado un mensaje a los jóvenes españoles que piensan que el franquismo fue bueno.

La periodista Julia Otero le ha preguntado a la cantante, con más de 40 años de carrera musical, sobre qué piensa cuando lee a los jóvenes barones que se quejan de que "el feminismo ha ido demasiado lejos"

"Mira, los chavales, en cuanto a eso, en cuanto a que con Franco vivíamos mejor, a muchas cosas, hay muchísimo desconocimiento. Yo creo que hay que tener y hay que fomentar muchísimo la cultura", ha señalado.

La artista ha defendido que "la ignorancia va al miedo". "El miedo va al odio. El odio va a la violencia. Y la sabiduría y la cultura van al entendimiento, van a la tolerancia, van a la paz y van al amor", ha razonado.

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl

Julia Otero le ha dicho a Martirio que a ella "sólo le falta el reguetón". Algo a lo que la cantante ha contestado con total sinceridad. "No, no, no. Por favor. No tengo yo edad ni ganas. Aunque comprendo que hay mucha gente que le guste, lo bailan y se lo pasan bien. Oye, qué bien", ha razonado.

"Que se pongan un poco más en postura a la hora de coger las letras, por favor. Las letras dejan mucho que desear. Tienen que leer poesía y echar un poquito la vista atrás de las grandes composiciones que se han hecho", ha añadido.

Martirio ha explicado que "sobre todo", que la canción "diga algo, que te haga reflexionar, que se te quede dentro" e incluso "para poder decirle a una chica que la amas, tienes que tener un poquito de tacto".

Después de ello, la cantante también no ha dudado en destacar lo que logró Bad Bunny en la Super Bowl 2026. "Me pareció fantástico, por favor. Tiene cosas que están muy bien y, sobre todo, aprovechar esa tribuna para decir las verdades, me pareció valiente y fantástico", ha razonado.

Respecto a la frase 'arreglá, pero informal', Martirio ha revelado de dónde viene. Formaba parte de la canción Las sevillanas de los bloques. "Es una frase que me dijo Ana, la mujer de Kiko Veneno, que lo había dicho una mujer en el mercado. Así que viene del pueblo al pueblo va", ha contado.