Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Martirio pone los puntos sobre las íes a los que todavía creen que con Franco se vivía mejor
Cultura
Cultura

Martirio pone los puntos sobre las íes a los que todavía creen que con Franco se vivía mejor

"Hay muchísimo desconocimiento".

Sergio Coto
Sergio Coto
Foto de archivo de la cantante Martirio en el programa 'La Ventana' de la Cadena SER.

La cantante María Isabel de la Cinta Quiñones Gutiérrez, conocida artísticamente como Martirio, ha ofrecido una entrevista en el programa de Onda Cero, Julia en la Onda, en la que ha mandado un mensaje a los jóvenes españoles que piensan que el franquismo fue bueno.

La periodista Julia Otero le ha preguntado a la cantante, con más de 40 años de carrera musical, sobre qué piensa cuando lee a los jóvenes barones que se quejan de que "el feminismo ha ido demasiado lejos"

"Mira, los chavales, en cuanto a eso, en cuanto a que con Franco vivíamos mejor, a muchas cosas, hay muchísimo desconocimiento. Yo creo que hay que tener y hay que fomentar muchísimo la cultura", ha señalado.

La artista ha defendido que "la ignorancia va al miedo". "El miedo va al odio. El odio va a la violencia. Y la sabiduría y la cultura van al entendimiento, van a la tolerancia, van a la paz y van al amor", ha razonado.

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl

Julia Otero le ha dicho a Martirio que a ella "sólo le falta el reguetón". Algo a lo que la cantante ha contestado con total sinceridad. "No, no, no. Por favor. No tengo yo edad ni ganas. Aunque comprendo que hay mucha gente que le guste, lo bailan y se lo pasan bien. Oye, qué bien", ha razonado. 

"Que se pongan un poco más en postura a la hora de coger las letras, por favor. Las letras dejan mucho que desear. Tienen que leer poesía y echar un poquito la vista atrás de las grandes composiciones que se han hecho", ha añadido.

Martirio ha explicado que "sobre todo", que la canción "diga algo, que te haga reflexionar, que se te quede dentro" e incluso "para poder decirle a una chica que la amas, tienes que tener un poquito de tacto".

Después de ello, la cantante también no ha dudado en destacar lo que logró Bad Bunny en la Super Bowl 2026. "Me pareció fantástico, por favor. Tiene cosas que están muy bien y, sobre todo, aprovechar esa tribuna para decir las verdades, me pareció valiente y fantástico", ha razonado.

Respecto a la frase 'arreglá, pero informal', Martirio ha revelado de dónde viene. Formaba parte de la canción Las sevillanas de los bloques. "Es una frase que me dijo Ana, la mujer de Kiko Veneno, que lo había dicho una mujer en el mercado. Así que viene del pueblo al pueblo va", ha contado.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO