El fragmento de 'Martín (Hache)' que no deja de compartirse tras la muerte de Eusebio Poncela: "Ironía, ternura y verdad"

Este miércoles el mundo del cine decía adiós a uno de los rostros más transgresores del cine español: Eusebio Poncela. El actor, reconocido por ser habitual en el cine de Almodóvar o de cintas que marcaron una época como Arrebato, fallecía a los 79 años tras un cáncer, tal y como confirmó El País.

Fueron muchos los que lamentan su muerte en redes sociales, como ha hecho Antonio Banderas, su recordada pareja en La ley del deseo, o Juan Diego Botto, quien compartió escenas con él como en la recordada Martín (Hache), donde Botto encarnaba al joven Martín, mientras que Poncela daba vida a Dante, un extravagante actor que se convertía en su mejor amigo.

Precisamente el monólogo de Poncela en esta cinta de Adolfo Aristarain tras una pregunta de Botto, quien le cuestiona si en la cama es "activo o pasivo" o si le atraen más "los hombres o las mujeres", se ha convertido en una de las escenas que más se está recordando del actor.

"De qué sexo sean en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer, el placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraiga, claro que me atraen, me encanta, pero no me seduce", comenzaba diciendo el actor.

"Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia, me seduce una cara y un cuerpo cuando hay una mente que los mueve que merece la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente, Hache, yo hago el amor con las mentes, hay que follarse las mentes", concluía.

El fragmento, que no deja de compartirse en redes sociales, ha servido a muchos para despedirse del actor, destacando su carisma en la escena. "Menuda bestia parda", ha escrito un usuario, mientras que otra ha destacado el carácter que le daba al personaje con "ironía, ternura y verdad en estado puro".