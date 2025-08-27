Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor Eusebio Poncela, conocido por sus papeles en cintas como La ley del deseo de Almodóvar, ha muerto en Madrid a los 79 años tal y como ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar El Mundo con fuentes familiares. Según ha informado posteriormente con fuentes de su entorno El País, el actor sufría un cáncer desde hace un año y ha fallecido en su casa de El Escorial (Madrid).

La Academia de Cine también ha confirmado el fallecimiento del actor, recordando que fue nominado al Goya en 2001 por la película Intacto. También participó en varias series de televisión que le otorgaron gran popularidad como Isabel, Águila roja o Merlí: sapere aude.

Tras criarse en Vallecas durante el franquismo, Poncela comenzó su andadura en el mundo de la interpretación en los años 60 tras estudiar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Comenzó en el teatro con papeles en obras como Mariana Pineda de Federico García Lorca o Marat-Sade en la compañía de Adolfo Marsillach.

En 1972 dio el salto a la gran pantalla con un papel en la cinta de Eloy de la Iglesia, La semana del asesino, donde daba vida a un homosexual enamorado del protagonista. No obstante, su paso al cine de autor lo hizo con la película vanguardista Arrebato, de Iván Zulueta, en 1979, en la que encarnaba a un director de cine adicto a la heroína y que destacó por el uso de la imagen.

Tras lograr la popularidad del gran público con su papel como Carlos Deza en la serie de TVE Los gozos y las sombras, donde compartió reparto con Charo López, Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga y participar en Las aventuras de Pepe Carvalho, trabajó con Almodóvar en las que serían las dos películas que marcaron su carrera: Matador (1986) y La ley del deseo (1987).

En esta última cinta, Poncela encarnaba a Pablo, un director de cine homosexual que se enamora de Antonio (Antonio Banderas) con nefastas consecuencias. En esta película, Poncela fue objeto de críticas y censura por la escena sexual que tenía con Banderas.

Eusebio Poncela con Antonio Banderas en 'La ley del deseo'. El Deseo

Tras pasar unos años de retiro en Argentina, recibe una llamada para interpretar otro de los papeles de su carrera, el de Dante en Martín (Hache), cinta que le llevaría a ganar su segundo Premio Sant Jordi a Mejor actor español ya obtener el Cóndor de Plata al Mejor Actor de Reparto.

Además de estos reconocimientos, el actor, que combinó la interpretación con la pintura y la producción, recibió el Premio Especial Sant Jordi de Cinematografía por toda su carrera en 2017 y en 2016 el Premio Iris al Mejor Actor en televisión por su trabajo en Carlos, Rey Emperador.

Con más de 50 cintas en su filmografía y más de 20 series fue, tal y como recoge EFE, un artista sin pelos en la lengua que, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado "por maricón, por pobre, por artista, por yonqui".