Ana Rosa Quintana dice a qué dos partidos no votaría nunca: "He sido votante del PSOE"

Ana Rosa Quintana ha estado en el programa de Cuatro 100X100 Únicos, que se emitirá este próximo miércoles y donde un grupo de personas hacen preguntas a rostros conocidos.

La presentadora de Telecinco ha dejado un par de titulares golosos sobre política y sobre Pedro Sánchez, con el que ha reconocido que tuvo una relación de amistad hace años y del que ha dicho que tiene "mucho mérito".

"Yo he sido amiga de Pedro Sánchez, he tenido muy buena relación con él. Pero Pedro Sánchez yo creo que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito haber llegado donde ha llegado", ha señalado.

Además, ha definido al presidente del Gobierno como "muy perseverante y muy decidido" y ha asegurado que ella cree que "esas virtudes le han hecho llegar a donde está".

Sobre su ideología ha dicho: "No, no, no. Yo he votado muchas más veces al Partido Socialista que a ningún otro partido. Lo que pasa es que creo que en este momento el gobierno no lo está haciendo bien y yo como periodista creo que nuestra obligación es hacer un control al gobierno", ha respondido ella a una joven que le ha preguntado por su cambio de mentalidad política.

"Yo he votado muchas más veces al Partido Socialista que a ningún otro partido" Ana Rosa Quintana

Ni Vox ni Podemos

Pero no ha sido la única respuesta de Ana Rosa Quintana que está dando que hablar en redes sociales.

"¿A qué partido no votarías nunca?", le han preguntado a la comunicadora, que lleva más de 20 años en las mañanas de Telecinco con un breve periplo en las tardes de Mediaset con incierto resultado.

Ha afirmado la periodista que hoy en día no votaría "a ningún extremo": "No votaría a Vox. No votaría a Podemos. He sido votante del PSOE cuando era socialdemócrata e incluso he sido votante de Ciudadanos".

"En conclusión, que ahora votas al PP", le ha dicho la joven que le ha preguntado. "Bueno, ya veremos", ha sentenciado la presentadora en el vídeo que ha compartido la cuenta oficial de Cuatro en TikTok, donde el vídeo tiene más de medio millón de reproducciones en dos días.