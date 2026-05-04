Lo confirma la Aemet: semana de lluvias, tormenta y granizo en estas zonas de la península

El puente de mayo ha estado marcado por el mal tiempo, con tormentas y granizo en el interior peninsular. La Aemet avisa que la inestabilidad atmosférica seguirá teniendo protagonismo a lo largo de esta semana, ya que se registrarán precipitaciones en buena parte de la península y las lluvias podrían ser también intensas.

En la jornada de hoy lunes va a llover en el norte, el interior y el nordeste de la península. Las tormentas se podrían producir en provincias como Burgos, Santander, Valladolid o Tarragona, aunque la Aemet sólo ha activado el aviso amarillo en Navarra, Burgos, Cantabria y Bizkaia por lluvias, siendo el peligro bajo. En estas zonas también habrá fuertes rachas de viento y granizo.

El martes las lluvias seguirán siendo persistentes en el norte y el interior de la península. La Aemet advierte de tormentas en el este, sobre todo en Aragón y Cataluña, aunque también en puntos de Castilla y León.

El miércoles se espera una tregua en la mayoría del territorio, quedando las lluvias en puntos del norte de la península como Asturias o Cantabria, aunque con menos intensidad que los primeros días de la semana.

Pero será un descanso efímero: el jueves regresan las precipitaciones, esta vez tendrán presencia en buena parte de la península ibérica, aunque con mayor intensidad en el norte y el este.

En cuanto al fin de semana, aún es pronto para una predicción fiable, pero la tendencia es que las precipitaciones sigan bañando muchas zonas del país.

Bajarán las temperaturas esta semana

No sólo las lluvias y tormentas van a marcar el tiempo esta semana. También la bajada de temperaturas será importante.

Este fin de semana ya se produjo un descenso térmico que dejó temperaturas más bajas de lo habitual para la época del año. Durante las próximas jornadas la tendencia será similar.

Hoy lunes no habrá máximas que alcancen los 25ºC, y en algunas provincias del norte, como León, no llegarán a los 15ºC. Puedes esperar lo mismo para el resto de la semana.

Además, la Aemet advierte que hasta el 24 de mayo las temperaturas serán más bajas de lo normal, con riesgo de precipitaciones en amplias zonas del territorio. Por lo tanto, se espera que sea un mes más húmedo que abril.

En sus previsiones estacionales, la Aemet advirtió de que la primavera tendría temperaturas más altas de lo normal. Esto se cumplió durante casi todo el mes de abril. Aunque ahora la situación sea distinta, el conjunto de la estación podría continuar siendo más cálida.