Primeras palabras de Ábalos en el juicio: Jéssica "ha pactado" su declaración con Aldama y "vínculos singulares" con Koldo

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha insinuado este lunes en el Tribunal Supremo que su expareja Jéssica Rodríguez había pactado su declaración el juicio con el reconocido comisionista Víctor de Aldama, al que dijo no conocer.

Sin embargo, Ábalos, que declara en la sesión de hoy del juicio contra una trama de pago de comisiones por contratos de mascarillas en la pandemia, ha aseverado que su expareja y Aldama se conocían. "No encuentro motivo alguno para que diga que no lo conoce salvo que haya un asunto que hayan arreglado", ha enfatizado.

Además, Ábalos ha admitido que entabló "vínculos singulares" con su exasesor ministerial Koldo García y ha asegurado que conocer al empresario, presunto conseguidor y tercer acusado, Víctor de Aldama, no le supone "nada que celebrar".

El exministro ha explicado que nombró a Koldo asesor en Transportes "en agradecimiento" a su "entrega y lealtad" como conductor y asistente personal y de seguridad suyo durante meses a partir de ser nombrado secretario de Organización del PSOE.

Y ha afirmado que la "única" ubicación posible para que siguiera asistiéndole siendo ministro era "el equipo del gabinete y dentro de los cinco asesores de los que podía disponer libremente".

"En todo este tiempo, en la medida que iba participando de mi intimidad y mi vida personal, genera unos vínculos singulares que incluso con otros asesores siendo amigos míos y muy conocidos con anterioridad al propio Koldo, no desarrollé en la medida en que no penetraban en ese ámbito tan personal y tan íntimo", ha expresado.

Respecto a Aldama, el exministro ha dicho no recordar la fecha exacta en que lo conoció, aunque cree que fue "en el último trimestre de 2018, posiblemente en torno a septiembre u octubre".

"Sé que fue una presentación como muy apresurada por parte de Koldo y fue, yo recuerdo, que me estaba subiendo al coche", ha precisado, después de manifestar: "Permítame la ironía, nada que celebrar".

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro, 19 para su exasesor y 7 para el presunto conseguidor Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.