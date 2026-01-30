Estrella Morente 'estalla' contra Rosalía tras escuchar su colaboración en un tema de 'Lux' y le manda una lección: "Rosalía, no todo vale"

La cantante Estrella Morente ha 'estallado' contra Rosalía tras haber colaborado en un tema de su reciente disco, Lux, que ha supuesto toda una revolución musical. La artista granadina ha reconocido estar "muy disgustada" y hasta avergonzada por el resultado final del tema La rumba del perdón.

En ese tema, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz juntan sus voces con la de Rosalía, algo que también hacen otras artistas en varios temas, pero a juicio de la cantaora, el resultado ha sido del todo decepcionante. En declaraciones a Catalunya Radio, Morente ha sido más que clara: "Rosalía, no todo vale".

El motivo principal de su queja es que apenas se escuchan las voces de las colaboradoras, muy por debajo de la principal de Rosalía, lo que ha merecido el "pequeño toque de atención" que la artista andaluza e hija de Enrique Morente ha querido enviar en su entrevista.

Asegura la cantaora que su aportación final se limita a "un par de vocecillas" después de haber dejado fuera del disco todo el material que ella le mandó —incluida una polifonía, alega—, tras un trabaio de varios días en el estudio.

"Es una llamada al respeto y al compañerismo porque con la música no se juega", ha enfatizado, antes de afirmar que en la versión publicada finalmente "nos ha castigado a las dos", porque "no las ha dejado cantar ni a la una ni a la otra".

Estrella Morente ha evidenciado también su sorpresa por el comportamiento de la artista catalana, "una chica que es amiga de la casa".

Si bien Morente ha intentado matizar que no quería "meterse con el trabajo de nadie" y que ella siempre ha apoyado a Rosalía frente a quienes desde el flamenco se metían con ella, ahora no puede ocultar su decepción.

Es una llamada al respeto y al compañerismo porque con la música no se juega Estrella Morente, sobre su enfado con Rosalía

"Si en algún momento le llega este mensaje, algo va a aprender seguro. La música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo y, si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no lo puedes tirar a la basura. Rosalía, no todo vale", ha espetado.

Morente, que ha reconocido que Rosalía "tiene todo el derecho del mundo a equivocarse", ha indicado que ella también ha sacado una lección de esto y es que si vuelve a hacer una colaboración en el futuro, escuchará la canción antes de que se publique.

Así suena La rumba del perdón

Este es el tema de la polémica, con las voces, escasas pero presentes, de Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz: