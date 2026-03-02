"Se puede ser un genio y ser amable": el emotivo homenaje a Catherine O'Hara al ganar el SAG a Mejor actriz de comedia un mes después de su muerte

El pasado 30 de enero el mundo de la interpretación lloró la muerte de la actriz Catherine O'Hara, quien falleció a los 71 años. Según comunicó la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles el pasado 10 de febrero, la actriz, conocida por cintas como Bitelchús o Solo en casa murió tras sufrir una embolia pulmonar, consecuencia del cáncer rectal que tenía como enfermedad de base.

La actriz había participado recientemente en la comedia de Apple TV The Studio, creada y protagonizada por Seth Rogen, que le llevó a estar nominada al premio Emmy y también al SAG, que finalmente ganó en la gala celebrada este domingo en la categoría de Mejor actriz de comedia.

Rogen fue el encargado de recoger el galardón que reconoció de forma póstuma el trabajo de la actriz como Patty Leigh en la ficción, donde encarnaba a una productora en el estudio ficticio Continental Pictures.

"Me pidieron que asumiera el triste honor de recoger este premio en nombre de O'Hara", empezó diciendo mientras los asistentes no podían evitar las lágrimas. "Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros artistas, a quienes sé que respetaba muchísimo. Era una gran admiradora de todos vosotros", declaró el actor y creador de la ficción.

"Obviamente, he estado reflexionando sobre el tiempo que tuve la suerte de pasar y trabajar con ella, y algo que me ha maravillado en las últimas semanas es su capacidad de ser generosa, amable y educada, sin jamás minimizar sus propios talentos ni su capacidad de contribuir al trabajo que estábamos haciendo", destacó. "Sabía que podía destruir, y quería destruir cada día en el set", continuó relatando Rogen.

El creador de The Studio aprovechó para revelar una anécdota que vivieron cada día él y Evan Goldberg como directores y creadores de la serie de Apple TV. "No se lo he dicho a los demás actores porque no quería darles ideas, pero prácticamente todas las noches antes de rodar en nuestra serie, nos enviaba a Evan [Goldberg] y a mí un correo electrónico bastante parecido. Decía: 'Hola, espero que consideren lo siguiente'. Y luego había una versión completamente reescrita de la escena en la que aparecía, y literalmente, el 100 % de las veces, no solo mejoraba su personaje, sino la escena y toda la serie en su conjunto", recordó sobre cómo era trabajar con O'Hara.

"Tuvimos suerte de vivir en un mundo donde ella compartió tan generosamente sus talentos con nosotros" Seth Rogen, sobre Catherine O'Hara

En su discurso, Rogen dejó claro que "se puede ser un genio y ser amable, y una de esas cosas no tiene por qué ser a expensas de la otra de ninguna manera", destacando así el trato que daba la actriz al resto del equipo.

Asimismo, animó a los asistentes que no hayan podido disfrutar de su trabajo o que no conozcan su filmografía a ver sus interpretaciones más icónicas como ese baile de Banana Boat (Day-O) de Harry Belafonte en Bitelchús. "Si tienen niños en sus vidas o simplemente gente desconectada o estúpida o algo así, simplemente muéstrenles a O'Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en Bitelchús. Muéstrenles a O'Hara lastimándose la rodilla en Best in Show y haciendo ese gesto increíble de cojear y decirle a la gente, mientras se ríen, que esa es Catherine O'Hara", recordó.

Rogen acabó su emotivo discurso, que hizo llorar a todos los asistentes, con un recuerdo a la actriz: "Tuvimos suerte de vivir en un mundo donde ella compartió tan generosamente sus talentos con nosotros".