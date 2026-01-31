Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara, su madre en 'Solo en Casa': no tiene mejores palabras
El emotivo homenaje de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara, su madre en 'Solo en Casa': no tiene mejores palabras

"Yo quería más".

Macaulay Culkin, en 'Solo en casa'SOLO EN CASA

Hay personas que, cuando llegan, se quedan siempre en el fondo del corazón. Macaulay Culkin ha querido dedicar un bonito homenaje en redes sociales a la desaparecida Catherine O'Hara, su madre, en el clásico navideño Solo en Casa. La intérprete ha fallecido este viernes 30 de enero de 2026, a los 71 años, por causas que no se han hecho públicas. El mundo del cine está de luto.

"¡Mamá! Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir", ha lamentado el intérprete, de 45 años. "Te quiero. Te veo más tarde", ha continuado. A este mensaje, publicado en su perfil de Instagram, le acompañan dos clips separados: arriba, se puede ver un fotograma de Solo en Casa, mientras ambos trabajan en una mítica escena de la película; abajo, se puede ver una foto reciente de los dos.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar el bonito y emotivo mensaje. "Qué magia crearon juntos. Tuvimos suerte de tenerla mientras lo hicimos, ella fue un regalo. Siento mucho tu pérdida hermano", asegura un internauta. "Ella te estará cuidando desde el cielo", dice otra. "La hiciste tan orgullosa, y estoy seguro de que seguirás haciéndola en el futuro. Estoy tan increíblemente apenado por su pérdida. Mi más sentido pésame", comenta otro.

O'Hara muere a los 71 tras una breve enfermedad

La actriz canadiense, Catherine O'Hara ha fallecido este viernes a los 71 y ha dejado un vacío en el sector cinematográfico difícil de llenar. 

Nacida en Toronto, O'Hara es conocida por sus papeles en películas como Beetlejuice (1988 y 2024), El difícil arte de amar (1986) o Solo en casa (1990). En otros papeles televisivos, destacan también algunas apariciones especiales en producciones como A dos metros bajo tierra o 30 Rock.

Asimismo, ha sido actriz de doblaje en películas animadas como Pesadilla antes de Navidad (1993), Chiken Little (2005) o The Wild Robot (2024).

Sin embargo, su papel como Moira Rose en Schitt's Creek le reportó grandes reconocimientos y recibió numerosos premios, entre ellos un Globo de Oro, un Emmy y seis Canadian Screen Awards.

A nivel personal, O'Hara contrajo matrimonio en 1992 con el director y productor Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke. La pareja se conoció durante el rodaje de Bettlejuice.

