El incómodo incidente de Jennifer Lopez con un insecto en pleno concierto: "Me estaba haciendo cosquillas"

La gira mundial, Up all night, de Jennifer Lopez no está dejando de dar anécdotas para el recuerdo. El pasado 24 de julio en su concierto en Varsovia (Polonia) perdió una falda dorada a mitad de la interpretación de su canción Birthday quedándose en ropa interior.

La neoyorquina reaccionó entonces con solvencia y bromeó con el público al que incluso tiró la prenda para que se la quedaran. "Esoy aquí en ropa interior. Y me alegro de haber llevado ropa interior. Normalmente no la uso", bromeó entre las risas de sus fans", les dijo la artista.

Esta vez, el incidente no ha sido con el vestuario sino con un gran insecto que se coló a mitad de su actuación en Almaty (Kazajstán) este domingo. Mientras Lopez cantaba, los asistentes pudieron ver cómo un gran insecto le subía por el cuerpo hasta el punto de empezar a treparle por el cuello.

Sin perder el hilo de la actuación ni ninguna nota de su actuación, con la soltura que la caracteriza, la cantante de On the floor lo cogioó y lanzó lo que parecía un grillo fuera del escenario. "Me hacía cosquillas", dijo tomándoselo con humor.

Su gesto hizo que muchos fans bromeasen con el nuevo proyecto de la artista, un remake de El beso de la mujer araña, llamándolo "el beso de la mujer grillo" y que aplaudiesen su sangre fría en plena actuación.