El Mad Cool empieza con lío y un apagón

La edición 2025 del Mad Cool no pudo arrancar con más ruido… y más silencio. A las ocho de la tarde, poco después de que la estadounidense Gracie Abrams subiese al escenario principal del festival madrileño para presentar los temas de su último disco, The Secret of Us, todo dejó de sonar y la música se cortó de golpe. Luces, sonido, pantallas...todo fuera. Pese a todo, la cantante decidió continuar, aunque con una versión acústica y, guitarra en mano, se bajó del escenario para cantarle a capela a su público. Sin los micrófonos, sin monitores, solo con el sonido que llegaba a las primeras filas.

Durante 20 minutos no funcionó ni el equipo técnico ni tampoco los altavoces. Al volver el sonido, Abrams retomó el concierto con Close to you, entre aplausos y buen ánimo. Después de la interrupción, el equipo técnico del festival pudo explicar que el apagón en el escenario 1 se produjo por un fallo en el suministro eléctrico y confiaban en que no se volviese a repetir. Pero pasó. Solo hubo que esperar una hora más.

El británico Iggy Pop, segundo cabeza de cartel del jueves, tampoco se libró del apagón. Sobre el escenario, se repitieron los problemas técnicos y tuvo que pararse el concierto durante más de 25 minutos. Al contrario que en la primera interrupción, esta vez no hubo una reacción festiva del público ni un ambiente relajado porque algunos de los presentes empezaron a silbar, dejando claro la sensación de enfado que empezaba a calar entre la audiencia, deseosa por ver al estrella del punk. La organización hizo público un mensaje por megafonía y otro en las pantallas del festival: “Por motivos técnicos nos hemos visto obligados a interrumpir el espectáculo. Estamos trabajando para solucionarlo, permanece a la espera de nuevas comunicaciones y mantén la calma”, se leía en el cartel.

Una edición que quiere consolidarse



El Mad Cool 2025 llega con intención de reafirmar su estabilidad tras varias ediciones marcadas por traslados y cambios. El recinto Iberdrola Music, en Villaverde, acoge por tercer año consecutivo los seis escenarios del festival, con 185.000 metros cuadrados de césped artificial y un aforo limitado a 60.000 personas por jornada.

Muse, incorporados a última hora tras la caída del cartel de Kings of Leon, encabezaban junto a Iggy Pop y Gracie Abrams la jornada inaugural. El público esperaba una apertura de alto nivel, pero la noche terminó marcada por los cortes de sonido, las quejas en redes sociales y una evidente descoordinación técnica en los dos escenarios principales.

El festival continúa este viernes con los conciertos de Alanis Morissette, Nine Inch Nails, Benson Boone, Natalia Lacunza y Foster the People, entre otros. La organización confía en que no se repitan los fallos técnicos de la primera jornada.

Para el resto del fin de semana, se espera el regreso a Madrid de Alanis Morissette tras 17 años de ausencia, además de actuaciones de Olivia Rodrigo, Justice, Nine Inch Nails, Foster the People o Bloc Party, entre muchos otros.

El festival ha reforzado su plan de movilidad con lanzaderas, ampliación de horarios de metro y Cercanías y más zonas de sombra, pero sigue pendiente la obra estructural más importante: el soterramiento de la línea eléctrica que cruza el recinto.