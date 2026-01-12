Cocituber le saca el tema de 'La Revuelta' y la política a Grison y éste acaba confesando qué hizo la única vez que ha votado

Grison, el colaborador de La Revuelta de David Broncano, y Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, comparten mesa y mantel, además de una buena y extensa charla en el último vídeo del influencer gastronómico.

Gambas, navajas o chuletas son algunos de los platos que prueban en el Restaurante Sala de Guadarrama, en Madrid, pero igual o más jugosos son algunos de los temas que tocan durante su conversación, plagada de bromas entre ellos y en la que no falta la política.

En un momento de la comida, Cocituber le hace la broma a Grison, cuyo nombre real es Marcos Martínez, de que en La Revuelta de La 1 son "de Pedro Sánchez ahí a tope".

"A tope", entra al trapo Grison, que hasta hace el gesto de sacar bíceps. "Yo me estoy haciendo ya anarquista, tío", agrega el beatboxer antes de hacer una confesión.

"Yo he votado una legislatura, nada más. Me obligó mi chica, salió el PP y me encabroné con ella. Dije 'no vuelvo a votar, tronco, porque no ha valido pa' ná", comenta Grison. Un una y no más en toda regla.

El colaborador de La Revuelta, que recalca que no vota nunca, dice que le afean que está mal. "Pero es que no me creo a nadie, tronco, entonces como tengo ese escepticismo, pues no me sale votar", argumenta.

Por su parte, Cocituber apostilla que él vota sin ilusión. "Pues entonces, tío...", empieza a decir Grison cuando una voz en off sugiere '¡en blanco!'. "No, yo no voy a votar en blanco", descarta el influencer gastronómico, mientras Grison lo secunda.

La familia de Grison

En los 45 minutos que dura el vídeo, tocan muchos otros temas además de la política, como por ejemplo, la historia de la familia de Grison, cuyos padre y abuelo fueron churreros en Soto del Real (Madrid). "Vendíamos churros a la cárcel", cuenta como anécdota.

Sobre el fallecimiento de su madre, reconoce que durante cinco años fue un tema tabú hablar de ella en su casa, por lo doloroso y traumático. A medida que lo fueron superando, ya pudieron recordar los momentos divertidos junto a ella: "Así es como los mantienes vivos".

El reto de Men's Health

Sobre su comentada portada en la revista Men's Health, el humorista bromea que se apuntó para que le pagaran el nutricionista.

"Me di cuenta de que, en general, la gente come por encima de sus posibilidades. Comemos muchísimo. Yo creo que si comiéramos todos como debiéramos no habría tantos problemas de producción de alimentos en el mundo", afirma Grison.

Al hilo de esto, Cocituber señala que está estudiando un máster de Periodismo gastronómico y que "mirando datos", los dos platos que más se comen en España son la ensalada de lechuga y la pizza. "¡Y la pizza no la hacemos! Viene del supermercado", subraya.