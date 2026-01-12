Así es el Honor Magic 8 Pro: lo he probado y te digo la razón por la que me parece uno de los móviles más equilibrados de 2026

Resumen: Honor tiene nuevo flagship, el Magic 8 Pro. Después de probarlo durante varias semanas, puedo confirmarte de que va a ser uno de los teléfonos más equilibrados de este 2026. Combina un potente rendimiento, con una batería bastante grande, una IA integrada muy influyente y un sistema de cámaras con importantes avances respecto a su antecesor. Su sensor de 200 megapíxeles me ha maravillado y el salto está, sobre todo, en fotografía nocturna.

Ventajas

La cámara es, sin duda, el principal punto fuerte del Honor Magic 8 Pro. Su cámara ultra nocturna con teleobjetivo de 200 megapíxeles es perfecta para no perder detalle tampoco de noche y eso se agradece hasta la saciedad.

Es cierto que su diseño sigue la línea fijada en el sector tecnológico. Pero después de haber probado los flagships de otras marcas, aunque las diferencias son mínimas, me parece más premium.

Creo que he visto pocos paneles con un brillo mejor. 6.000 nits de brillo que se dice pronto, cuando algunos de sus rivales no superan los 3.000 nits.

Desventajas

Es cierto que me parece un flagship casi impoluto, aunque por ponerle algún 'pero', creo que su gran punto débil es el vídeo, con una calidad por debajo de lo que esperaba.

Mi reseña del Honor Magic 8 Pro

Es de agradecer que pueda poner a prueba un dispositivo como el Honor Magic 8 Pro en unas fechas como las navidades. No porque vaya a juego con el espíritu navideño, sino porque a la hora de testear en exteriores, es más fácil de identificar puntos fuertes y débiles.

En el caso del nuevo flagship de la marca china, te digo sin rodeos que me parece uno de los teléfonos más equilibrados que va a haber en 2026, y eso que sólo estamos a 12 de enero.

Su diseño es totalmente premium, con un diseño parecido al de la competencia, pero que a mí me parece muy compacto y cómodo en la mano. Su procesador es muy potente. Su batería es lo suficientemente grande como para que aguante más allá de un día de uso. Su cámara, sobre todo nocturna, me parece muy mejorada, con su teleobjetivo de 200 megapíxeles y una influencia de la IA que cada vez va a más.

Foto del Honor Magic 8 Pro. Sergio Coto / El HuffPost

Sin duda, el Honor Magic 8 Pro me parece un dispositivo muy completo lo mires por donde lo mires. En el caso del diseño, me parece una combinación perfecta tanto en exterior como en interior, ya que va muy al hilo de lo que nos ofrece MagicOS 10 con su estética translúcida.

Sí creo que este nuevo estilo visual irá mejorando con el paso de actualizaciones, ya que todavía le faltan cosas por pulir. Pero en rasgos generales, me gusta ese sistema de cámaras centrado y qué decir de su pantalla.

Incorpora un panel LTPO OLED de 6,71 pulgadas que alcanza un brillo HDR de hasta 6.000 nits, con pico global de 1.800 nits. Tanto en interiores como en exteriores, rinde que da gusto.

En el apartado de la batería también hay una importante mejora. En concreto, el nuevo flagship de la compañía china cuenta con una batería de silicio y carbono de 6.270 mAh, 1.000 mAh más que en el Honor Magic 7 Pro. Además, permite una carga rápida de 100 W y una inalámbrica de 80 W.

En cuanto a potencia, incorpora el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más rápido del sector. Pero la cosa no queda ahí. También han incorporado la primera tecnología de heterogénea de superresolución y generación de fotogramas GPU-NPU del sector. ¿Y esto en qué se traduce? Es capaz de mejorar los gráficos de baja resolución y baja velocidad en experiencias de alta resolución.

Y hay que hablar de las cámaras. La parte más llamativa es su imagen nocturna. Su teleobjetivo de 200 megapíxeles mejora la experiencia, pero la cámara principal ultranoche de 50 megapíxeles también. El tercer sensor es su cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles. Todas ellas rinden a la perfección y captura detalles con nitidez, también con la influencia de la IA con Magic Color.

Es cierto que hay ocasiones en las que las imágenes que queremos captar con mayor zoom siguen teniendo algunos detalles que nos demuestran que ha pasado por la IA y que faltaría pulir. Quizá su punto débil puede encontrarse en el vídeo, ya que no me ha causado una sensación muy positiva, pese a tener una cámara tan potente. Creo que ese es su principal talón de Aquiles.

En cuanto a IA, Honor lleva tiempo haciendo muy bien las cosas y ha mejorado su experiencia inteligente con un botón físico en el dispositivo, algo que están implantando muchas marcas. Con él, la gente puede tomar notas o hacer capturas en una especie de mente inteligente. El objetivo es el de facilitar las cosas a los usuarios. Además, con MagicOS 10, ayuda a los usuarios a saber si una imagen está editada o se ha creado con IA, para no caer en un caso de estafa o deepfake.

Está disponible desde este lunes en tres colores, Sunrise Gold, Sky Cyan y Black, y parte desde los 1.299 euros. Una de las buenas noticias es que el Honor Magic 8 Pro sale con una oferta que durará hasta el próximo 28 de febrero. No son las rebajas, pero casi. Si compras el potente nuevo dispositivo de la firma china, la marca ofrece un pack de forma gratuita valorado en 776,89 euros: que incluye la Honor Pad 10, el Honor Choice Pencil, el Honor Watch 5, los Honor Choice Earbuds Clip y el cargador Honor SuperCharge de 66W.