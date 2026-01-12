Un profesor de Sociales señala cuál es la gran preocupación al ver el impacto del discurso de la ultraderecha en los jóvenes

David Fernández de Arriba, profesor de Ciencias Sociales de la ESO y licenciado en Humanidades en la especialidad de Historia por la Universitat Pompeu Fabra, ha concedido una entrevista a El Periódico en la que ha sido preguntado por cómo está viviendo desde las aulas el impacto de los discursos de la ultraderecha entre los jóvenes.

"Hay mucha diversidad entre los jóvenes, no se puede generalizar. Sí hay un punto, sobre todo entre chicos, más que entre chicas, de hacer comentarios fuera de tono en ese sentido, del tipo 'eso con Franco no pasaba' que forman parte de la rebeldía adolescente. Saben que así provocan, pero dudo de que piensen así", ha comenzado diciendo el docente, autor de Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic.

"Sin embargo, aunque lo hagan solo por provocar, sí hay una parte de desconocimiento de lo que fue realmente la dictadura que tenemos que trabajar desde las aulas", ha proseguido diciendo.

Tras ello, ha confesado qué es lo que más le asusta de todo lo que está viendo: "Lo que más preocupa son los discursos de 'influencers' y ‘pseudoperiodistas’ que hacen un revisionismo peligroso, falseando la historia. Y esos mensajes son los que llegan a los chicos. Esa parte sí me preocupa mucho".

El papel del instituto

Fernández de Arriba también ha sido preguntado por el papel que tiene el instituto para que esos jóvenes sepan identificar esos discursos falseados. "Una de las críticas al sistema es que el franquismo se estudia demasiado tarde, al final de 4º de ESO. ¿Se tendría que trabajar antes?", le han cuestionado.

Él ha contestado tajante que sí: "De hecho en el instituto empezamos el curso pasado a hacer la Semana de la Memoria Histórica, la del 20 de noviembre. Y lo hacemos desde 1º de ESO. Estos dos años hemos visto una película relacionada con el tema y, desde Sociales, hemos explicado el contexto".

"El año pasado vimos El maestro que prometió el mar y, este, en primero y segundo, han visto Josep, de animación, y en tercero y cuarto, Salvador. La idea es esa, que antes de que lleguen a 4º de ESO ya vayan conociendo un poco, que les suene porque en 4º el temario es muy extenso", ha justificado.

Finalmente, ha acabado explicando que en ese curso empiezas en el siglo XVII-XVIII y tendrías que acabar en el presente, pero que "a la Transición no se llega nunca, a la Guerra Fría prácticamente tampoco, y, a la dictadura, depende de la voluntad del docente".

Los datos del CIS

La preocupación y el debate público sobre cómo tratar la dictadura de Franco en los institutos surge después de la publicación del barómetro del mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público español, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

En él se mostró que casi uno de cada cinco jóvenes españoles añoraban los tiempos de la dictadura. Concretamente se recoge que el 19% de los jóvenes ve como 'buena o muy buena' la etapa de la dictadura de Francisco Franco.