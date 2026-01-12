Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Santiago Segura se pronuncia en medio de la polémica y responde a quienes dicen sentirse "decepcionados" con lo que ha hecho
Virales
Virales

Santiago Segura se pronuncia en medio de la polémica y responde a quienes dicen sentirse "decepcionados" con lo que ha hecho 

Ocurrió en los Army Awards.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Santiago Segura
El director de cine Santiago Segura.Getty Images

El actor y director de cine Santiago Segura, cuya esperada película Torrente, presidente llegará a los cines el 13 de marzo, se ha pronunciado en medio de la polémica que ha generado su presencia como presentador de la tercera edición de los Army Awards.

Uno de los momentos más controvertidos de la gala tuvo lugar cuando Segura entregó a Vito Quiles el premio a la 'Pareja del año', en representación suya y de Gabriel Rufián.

En ese momento, el público que asistía al acto empezó a cantar "Pedro Sánchez, hijo de puta" ante la sonrisa de Quiles, que reaccionó afirmando: "Me lo habéis quitado, lo iba a decir y ya me lo habéis quitado".

En las redes sociales son muchos los que han criticado que Santiago Segura se haya prestado a presentar un evento así y él mismo ha respondido a algunas personas.

"Llevo tres años copresentando estos premios"

En concreto, lo ha hecho a un usuario que decía sentirse "decepcionado" con el director de cine; "Decepción grande @SSantiagosegura. A dos meses del estreno de su película se me ha caído completamente".

"Llevo tres años copresentando estos premios. Por supuesto, no tengo nada que ver con la selección de los premiados (por votación popular) ni con sus discursos de aceptación. Así que el hecho que tú decidas sentirte 'decepcionado' creo que poco tiene que ver conmigo o con el inminente estreno de mi película. Saludos", ha replicado Segura.

En el Madrid Arena ante miles de personas

El evento, que congregó a cerca de 5.000 personas y tuvo actividades para durar hasta ocho horas, tuvo lugar en el Madrid Arena con la participación de, entre otros, Omar Montes, Kidd Keo, RVFV, Fernando Costa, Nueva Línea y el espectáculo de hipnosis de Aryel Altamar.

También estuvieron presentes algunos de los participantes de La Casa de los Gemelos 2, un programa que en las últimas semanas también ha sido centro de críticas y de controversia. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 