Santiago Segura se pronuncia en medio de la polémica y responde a quienes dicen sentirse "decepcionados" con lo que ha hecho 

El actor y director de cine Santiago Segura, cuya esperada película Torrente, presidente llegará a los cines el 13 de marzo, se ha pronunciado en medio de la polémica que ha generado su presencia como presentador de la tercera edición de los Army Awards.

Uno de los momentos más controvertidos de la gala tuvo lugar cuando Segura entregó a Vito Quiles el premio a la 'Pareja del año', en representación suya y de Gabriel Rufián.

En ese momento, el público que asistía al acto empezó a cantar "Pedro Sánchez, hijo de puta" ante la sonrisa de Quiles, que reaccionó afirmando: "Me lo habéis quitado, lo iba a decir y ya me lo habéis quitado".

En las redes sociales son muchos los que han criticado que Santiago Segura se haya prestado a presentar un evento así y él mismo ha respondido a algunas personas.

"Llevo tres años copresentando estos premios"

En concreto, lo ha hecho a un usuario que decía sentirse "decepcionado" con el director de cine; "Decepción grande @SSantiagosegura. A dos meses del estreno de su película se me ha caído completamente".

"Llevo tres años copresentando estos premios. Por supuesto, no tengo nada que ver con la selección de los premiados (por votación popular) ni con sus discursos de aceptación. Así que el hecho que tú decidas sentirte 'decepcionado' creo que poco tiene que ver conmigo o con el inminente estreno de mi película. Saludos", ha replicado Segura.

En el Madrid Arena ante miles de personas

El evento, que congregó a cerca de 5.000 personas y tuvo actividades para durar hasta ocho horas, tuvo lugar en el Madrid Arena con la participación de, entre otros, Omar Montes, Kidd Keo, RVFV, Fernando Costa, Nueva Línea y el espectáculo de hipnosis de Aryel Altamar.

También estuvieron presentes algunos de los participantes de La Casa de los Gemelos 2, un programa que en las últimas semanas también ha sido centro de críticas y de controversia.