Dennis, fotógrafo finlandés tras 3 años en Groenlandia: "No he conocido a ningún groenlandés que quiera formar parte de Estados Unidos"

La pasión por captar los lugares más bellos y vírgenes del mundo fue lo que llevó a Dennis Lehtonen a trasladarse a Groenlandia. Este fotógrafo finlandés lleva tres años viviendo en el territorio autónomo danés y desde el principio tuvo un objetivo concreto: ver la mayor parte de la isla más grande del mundo. Tiene 30 años, y durante su estancia ha trabajado en site fábricas de pescado y en un matadero.

Tal y como informa el diario holandés Nrc, desde hace un mes vive en Kullorsuaq, una isla de la costa oeste. Se aloja con una familia en la casa, ya que es difícil encontrar hoteles y alojamientos vacacionales fuera de la capital groenlandesa, Nuuk. "Encontrar un lugar donde quedarse siempre es un reto, también he dormido en una lavandería o en un salón", asegura en conversación con el medio de comunicación.

"El año pasado hacía -37º C en esta zona en el mismo periodo, ahora hace mucho calor con unos 0º C. Eso es malo para el hielo marino y significa que no podemos ir fácilmente a los asentamientos de la zona con perros de trineo o moto de nieve", explica en sus declaraciones mientras disfruta de "unas vacaciones de invierno".

Sorprendido con Trump

En la entrevista, que se realizó en 15 llamadas por los problemas de cobertura, el protagonista se muestra sorprendido con las últimas declaraciones de Donald Trump, en las que aseguró que quiere controlar la isla "por las buenas o por las malas".

"Los groenlandeses están preocupados", dice. "Mucha gente entiende el interés por la ubicación y los minerales, pero se sorprende por las amenazas. De repente, los groenlandeses son el centro de atención", agrega. Asimismo, asegura que "aún no he conocido a ningún groenlandés que quiera formar parte de Estados Unidos". "No les gusta Trump, pero normalmente no están enfadados. Un groenlandés rara vez levanta la voz".

Lehtonen, en su conversación con el medio de comunicación, describe a los groenlandeses como un pueblo muy cálido, amable y hospitalario. Dice que siempre ha sido recibido por los brazos abiertos. "Hay muchas reuniones y eventos. Los groenlandeses lo llaman Kaffemik [que literalmente significa a través del café], y luego se invita a mucha gente a comer, jugar a las cartas y hacer o escuchar música en casa".

Este sentido de la comunidad hizo que el fotógrafo se sintiese en casa desde el primer momento, pero también ve "el lado negativo". Con las bajas temperaturas, muchas personas tienen dificultades para vivir y socializar. "Veo depresión, y personas que pasan la mayor parte del día durmiendo. Groenlandia tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, tal y como reza la publicación.