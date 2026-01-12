En Reino Unido destacan lo que está pasando allí con las cervezas españolas y ponen el foco en Cruzcampo

Una cerveza llamada Madrí y cuyo símbolo es un chulapo (aunque no se fabrica en España) lleva años arrasando en el Reino Unido para disgusto de otras marcas más tradicionales como Carlsberg, que ya admitió que sus ventas se estaban viendo afectadas por ese auge.

"Jacob Aarup-Andersen, director ejecutivo de Carlsberg, admitió que sus cervezas estaban perdiendo participación de mercado en Gran Bretaña en medio de las crecientes ventas de Madrí, elaborada por la empresa rival Molson Coors", decía el diario The Telegraph en 2024.

Ese mismo medio explicaba que Madrí salió a la venta en los pubs británicos en 2020 y se había convertido en una de las marcas de cerveza más importantes del Reino Unido, con ventas anuales de 93,3 millones de libras en 2023.

El problema, explicaba The Telegraph, es que esta cerveza "ha sido criticada por promocionarse como 'el alma de Madrid' a pesar de ser elaborada en Yorkshire por Molson Coors, que también es propietaria de Doom Bar y Carling".

Elaboradas en Inglaterra, pero con estilo español

Ahora, The Times se pregunta en un artículo si Madrí ha alcanzado ya su "punto máximo" y avisa de que la lager "falsa española" pierde terreno frente a la pujanza de una cerveza rival, esta sí, bien conocida en España: Cruzcampo.

"Madrí y Cruzcampo, ambas elaboradas en el norte de Inglaterra, se baten en duelo por la supremacía, y la lucha parece inclinarse en dirección a Cruzcampo", señala el periódico, que apunta a que, según datos que ha recogido, "Cruzcampo, elaborada principalmente en Manchester por Heineken, rival de Molson Coors, le está ganando terreno a Madrí en pubs y supermercados".

Auge de las cervezas de "estilo español"

Para comprender la situación, aporta contexto: dice que Madrí es "una marca mucho más grande en los supermercados británicos si se analiza en términos anuales, con 118 millones de libras (136,04 millones de euros) en ventas en comparación con los £83,4 millones (96,15 millones de euros) de Cruzcampo durante el año hasta el 2 de noviembre, según datos de NielsenIQ".

Pero The Times avisa de que "durante las últimas 12 semanas de ese período, Cruzcampo superó a su rival, con £36,4 millones (41,97 millones de euros) en ventas frente a los £26,1 millones (30,09 millones de euros) de Madrí". Hay más: subraya que el número de establecimientos que tienen en stock Cruzcampo creció un 35% hasta 14.756, mientras que el número de establecimientos que tienen en stock Madrí cayó un 4,4% hasta los 16.483.

Una Cruzcampo elaborada en Reino Unido

El mismo artículo explica que Cruzcampo "se vende en España desde hace más de 100 años, pero no se elaboraba en Gran Bretaña hasta que Heineken empezó a elaborarla allí en 2023". Además, señala que Heineken "ha sido extremadamente agresiva con la comercialización de Cruzcampo para aprovechar el auge de las cervezas de estilo español, invirtiendo 10 millones de libras (11,53 millones de euros) en anuncios para acompañar su lanzamiento.

Heineken también elabora otras cervezas extranjeras en la misma fábrica de donde sale Cruzcampo: