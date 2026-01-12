La Abogacía del Estado pedirá que se anule la condena a García Ortiz

La Abogacía del Estado presentará ante el Tribunal Supremo (TS) un incidente de nulidad de la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, han confirmado a EFE fuentes del Gobierno.

La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, registrará en la próximas horas el incidente de nulidad y pedirá asimismo que se suspenda de forma cautelar la ejecución de la sentencia.

Estos movimientos, que ha adelantado eldiario.es y han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo, son los pasos previos antes de recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia que dictó la Sala de lo Penal del Supremo.

El Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, así como una indemnización a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, de 10.000 euros.

El plazo para presentar el incidente de nulidad termina este martes, algo que ya ha hecho la Fiscalía, también disconforme con la condena al anterior fiscal general por la filtración de la oferta de acuerdo de González Amador al ministerio público en la que admitía dos delitos fiscales.