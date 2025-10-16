El misterio del Picasso desaparecido en un viaje de Madrid a Granada: la Policía Nacional ya lo investiga

Todo un misterio. La Policía Nacional está investigando la desaparición de un cuadro del pintor Pablo Picasso que, desde Madrid, tenía que viajar a Granada para ser expuesto en la muestra Bodegón. La eternidad de lo inerte en el centro cultural CajaGranada.

Otras 56 obras sí llegaron a su destino, pero en algún punto entre la capital y la ciudad andaluza, ese cuadro en concreto del genio de la pintura —que data de 1919, titulado Naturaleza muerta con guitarra y de propiedad privada— desapareció. Está asegurado por 600.000 euros.

Fue el día 25 de septiembre cuando las obras fueron almacenadas para llegar a Granada el 3 de octubre. Según ha podido confirmar EFE, CajaGranada Fundación formalizó la denuncia ante la Policía Nacional.

Precisamente, CajaGranada Fundación, a través de un comunicado que recoge la mencionada agencia, ha relatado los hechos a partir de ese 3 de octubre, día en el que la empresa de transportes acudió a las 10:00 a su centro para entregar las obras de arte.

"En un solo movimiento y de forma continuada, todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas (donde entraban todas en un solo traslado), en planta -1 y seguidamente trasladadas a planta 1", apuntan. La entrega se realizó en una zona videovigilada y, al finalizar el traslado del montacargas a la sala, el responsable de exposiciones, acompañado por los empleados de la empresa de transporte, procedieron a revisar lo entregado.

"Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", explicó la entidad. A continuación, indican, se comprobaron las distintas procedencias que se podían contrastar por los diferentes tipos de embalajes y se acordó firmar las cartas de porte (pendientes del desembalaje el lunes 6 para chequear con exactitud pieza a pieza).

Según su relato, el responsable de exposiciones fue comprobando obras y colección de procedencia en las cartas de porte, sin poder contrastar físicamente con los paquetes. Tras esto, los trabajadores de la empresa de transportes se fueron a las 11:30.

El lunes 6 a las 8:30 se inició el desembalaje de las piezas, que habían permanecido videovigiladas. A media mañana, con todo desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad fueron los que detectaron que faltaba el Picasso.

El periódico Ideal de Granada apunta, citando fuentes del centro culturla, que "allí ya llegó una obra menos de las que figuraban en el listado", que califican como "muy mal ordenado".

La exposición busca mostrar dos de las etapas más icónicas del género de los bodegones; el siglo XVII y el siglo XX, desde "las composiciones moralizantes del Barroco flamenco hasta las naturalezas muertas cubistas de Juan Gris o María Blanchard, pasando por las visiones metafísicas de Magritte o las reinterpretaciones contemporáneas de Antonio López y Fernando Botero".