El Viña Rock anuncia su cartel y las cancelaciones de los artistas se suceden en apenas horas: "No estaremos en este festival"

La polémica con los festivales financiados por el fondo prosiraelí KKR no ha cesado tras el verano. Después de que numerosos artistas anunciasen este año su cancelación de festivales como el Sónar, el FIB o el Arenal Sound, la nueva tanda de confirmaciones de estas citas para 2026 están siendo mirada con lupa.

Uno de ellos ha sido el Viña Rock, que este martes anunció las confirmaciones de su edición para el próximo año, que tendrá lugar entre los días 30 de abril y 2 de mayo. En él se incluyeron nombres internacionales como Sex Pistols o Bob Vylan, pero también otros nacionales habituales del festival como Mago de Oz, Mojinos Escozíos, La cabra mecánica, Huecco, Morodo, Amaranoia o Juancho Marqués, entre otros.

Pero el cartel ha ido cayéndose en horas y algunos artistas han asegurado que no habían acabado de confirmar su actuación, mientras que otros han señalado que tras reflexionar no van a participar en el evento.

El primero ha sido el dúo británico de punk rap, Bob Vylan, que protagonizó una polémica actuación en el festival Glastonbury precisamente por su posicionamiento a favor de Palestina y sus gritos contra el ejército israelí desde el escenario. De hecho, este concierto les llevó a que su agente les cancelase una posterior gira estadounidense y su agencia de representación acabase su contrato con ellos.

"Para que quede claro para todos, no estaremos en este festival", escribieron en X apenas horas después de la publicación del cartel festival en redes sociales, después de ser avisados por varios seguidores del vínculo del evento con KKR.

Ellos abrieron la veda y le siguieron otros como la cantante y compositora Grex, quien afirmó no haber confirmado su participación. "Nos hicieron la propuesta hace unos meses y yo como artista emergente, al enterarme de toda la movida, no supe dar una respuesta", ha señalado la artista. "Mi aparición en el cartel fue igual de sorpresa para vosotros como para mí", ha añadido.

Poco después, se bajaron del cartel también el grupo Interferencias, que aseguraron haber confirmado su participación por haberse "dejado llevar por la emoción de formar parte de un festival con el que siempre soñamos". Sin embargo, añaden en su comunicado que "tras meditarlo detenidamente hemos decidido renunciar a nuestra participación en el mismo".

Los últimos en anunciar su cancelación han sido los miembros del grupo toledano de música balcánica, Balkan Bomba, que han emitido un comunicado. "Debido a la situación que rodea al festival Viña Rock en estos momentos, finalmente hemos decidido no participar en su próxima edición", añaden.

Pero no todo han sido reacciones negativas, hay artistas como Amparanoia que han defendido su participación en el festival en sus redes sociales. "Hacer conciertos es mi trabajo. Voy a Viñarock a trabajar. Yo no tengo que dar explicaciones de mis decisiones, ni tengo ninguna duda de mi compromiso con el pueblo Palestino y el dolor que siento por el genocidio que sufren, y cuando pise el escenario, una vez más, mi canto y energía serán para todos ellos", ha escrito en su cuenta de Instagram la líder del conjunto jienense.