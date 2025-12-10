Los ucranianos destruyen el helicóptero más grande del mundo y los rusos se quedan sin capacidad para construir uno nuevo

Duro golpe de Ucrania a Rusia. Las fuerzas ucranianas han logrado destruir la aeronave rusa Mi-26, el helicóptero más grande del mundo. Su gran tamaño hace que tenga capacidad para transportar hasta a 90 soldados.

La pérdida del aparato es especialmente dolorosa para el país presidido por Vladímir Putin. El motivo es que el helicóptero utiliza motores ucranianos a los que, obviamente, Rusia ya no tiene acceso.

La destrucción de la aeronave ha sido confirmada por el Servicio de Seguridad de Ucrania a través de la publicación de un vídeo en el que se puede observar a un dron kamikaze impactando contra el Mi-26 ruso.

Aunque el ataque tuvo lugar hace meses, ha sido ahora cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania ha decidido hacer público que uno de esos importantes helicópteros rusos imposibles de reemplazar ha sido destruido. En concreto, la aeronave se encontraba estacionada en la Crimea ocupada por Rusia.

Desde Ucrania han precisado que el helicóptero Mi-26 puede transportar hasta 20 toneladas de carga y cuenta con motores ucranianos D-136, por lo que construir nuevas unidades es prácticamente imposible para Moscú.

Rusia lleva intentando desde el año 2020 encontrar la forma de recuperar su capacidad de fabricación de los helicópteros Mi-26 a través de una solución propia, pero, por el momento, no ha tenido éxito.

El aparato puede alcanzar una velocidad máxima de 295 km/h y está equipado con dos motores turbohélice D-136 que tienen una potencia total de 22.000 caballos. A la hora de despegar, su peso máximo es de 56.000 kg, con un peso en vacío de 28.200 kg.

La bodega de carga del helicóptero Mi-26 cuenta con una longitud de 12 metros y una anchura de más de 3 metros, unas dimensiones que permiten poder transportar en la aeronave vehículos militares pesados de hasta 5 toneladas.