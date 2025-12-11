Santiago Segura cuenta cómo reaccionó su mujer cuando un taxista le dijo en plena calle: “Santiago, eres un crack”

En cuanto More sube un vídeo a TikTok con Santiago Segura de invitado, ya sabes que vienen curvas. El actor, que lleva décadas fabricando taquillazos y metiéndose en todos los charcos posibles, vuelve a dejar una de esas anécdotas domésticas que retratan mejor que cualquier entrevista larguísima la vida real de una familia famosa. Y, ojo, porque la protagonista involuntaria es su mujer, que no se corta un pelo cuando toca bajarle los humos al marido… aunque el piropo venga de un taxista anónimo.

Segura reconoce, entre risas, que la escena es real como la vida misma. “La gente, estoy seguro que piensa que es una coña, pero es que no. Es que íbamos por la calle, entonces pasa un taxista, baja la ventanilla y me dice "Santiago, eres un crack". Y mi mujer que está al lado dice, será para ti. Digo, amor, muchas gracias. Oye, ¿qué pasa? Cada uno tiene su opinión, ¿no?”, relata con esa mezcla ese gracejo con olor a naftalina que lo define.

Segura incluso se acuerda del taxista anónimo y le dedica un momento de complicidad: “Un saludo si estás viendo este podcast. No creo que lo veas, si no tú. No, no, no, no. No estás vendiendo ropa, estás vendiendo… No hay zapatos de tacón, no hay nada aquí en este podcast que le interese a mi mujer”. No falta la pullita doméstica, claro. Es Segura: el chascarrillo viene de fábrica.

La conversación deriva después hacia la amistad entre ellos, que tampoco se libra del examen conyugal. “El otro día fue More a comer a casa y cuando se va dice muy listillo tu amigo, ¿no? Sabe de todo. Digo, sabe de todo. Bueno, pero no sé”. Otro dardo, otro remate y la confirmación de que en casa de Segura se dispensa un humor aún más afilado que el de sus películas.