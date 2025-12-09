Un experto politólogo avisa de "un giro nunca visto en España" en breve: "Por primera vez en la historia"

El politólogo Víctor Lapuente ha estado este martes con aroma de lunes en la cadena SER para hablar del futuro electoral de España que, todo apunta, va a dar un importante giro a la derecha.

Lo dice el politólogo en la radio y la encuesta de 40dB para la SER y El País que dice que seis de cada diez españoles —un 59,3% concretamente— creen que Pedro Sánchez debería convocar elecciones. Unos datos que llegan al 90% si se pregunta los votantes del Partido Popular y de Vox.

La encuesta dice que Sánchez sigue siendo el líder político preferido para ser presidente del Gobierno aunque ha perdido casi dos puntos desde junio de 2025. También deja claro que hay dos perfiles que sobresalen por encima del resto de políticos: Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal.

El líder de Vox, dice la encuesta de 40dB para la SER y El País, es el que más ha mejorado su popularidad y lo prefiere el 20,2% de los españoles, tres puntos más que en junio. Además, cuenta con el electorado más fiel porque el 85,7% de los votantes de Vox eligen a Abascal como su candidato.

"Es una absoluta anomalía"

Víctor Lapuente ha tratado de aterrizar estos dos puntos sorprendentes de la encuesta de 40dB para la SER y El País en Hoy por Hoy y ha puesto varios puntos sobre la mesa que deberían preocupar a la izquierda españoles.

"Existe un giro, como explicaba Belén Barreiro, hacia la derecha prácticamente nunca visto en España hacía posiciones ideológicas de la derecha que suele anteceder a una victoria de los partidos de la derecha cuando la población se va autoubicando cada vez más hacia la derecha", ha empezado diciendo.

"Por primera vez los jóvenes son más de derechas que de izquierda. Es una absoluta anomalía, es un ambiente pro derechas y explica el auge de estos candidatos vehementes", ha señalado el experto.

Y ha añadido: "Parece muy original que los partidos de izquierda, que son los partidos donde cuenta más el programa que el candidato, sean más personalistas. En estos momentos, el PSOE depende de Sánchez y Sumar de Yolanda más que los partidos derecha".