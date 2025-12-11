Le preguntan a José Mercé por Rosalía y da una de cal y otra de arena: "Sin querer ser presuntuoso..."

Si este fin de 2025 está siendo el año Rosalía, el inicio de 2026 no va a ser menos. La artista catalana ha sacado ya las fechas de su gira y sus millones de seguidores en todo el mundo pueden desde este 10 de diciembre hacerse con una de las codiciadas entradas. En España, de momento, sólo estará en Madrid y en Barcelona.

Es recurrente que en todas las entrevistas a cantantes —aquí pasó con Francisco— se pregunte por la labor de la cantante catalana que acaba de sacar y de arrasar en escuchas con Lux, su nuevo disco.

Iñako Díaz Guerra ha entrevistado en El Mundo a José Mercé, toda una institución en lo que al flamenco se refiere, y ha opinado de lo que muchos llamaron "apropiación cultural" cuando Rosalía, catalana, tocó el flamenco.

"¿Qué opinas del debate de la apropiación cultural que resurge cada cierto tiempo cuando un artista ajeno a la cultura gitana utiliza el flamenco? Le pasó a Rosalía, por ejemplo", le ha preguntado concretamente el periodista al artista.

"Sin querer ser presuntuoso, muchas de las cosas que está haciendo ahora ya las había hecho yo antes" José Mercé

"Eso me parece una gilipollez muy grande. El flamenco no es de nadie y está ahí para todo el que lo trate con respeto", ha empezado diciendo Mercé, que después ha pasado a opinar directamente de la cantante, dejando una de cal y una de arena, sea cual sea la buena.

"De Rosalía tengo que decir que tiene muchísimo talento y hubo un tiempo que sí hizo flamenco, pero ya no le queda casi nada y, sin querer ser presuntuoso, muchas de las cosas que está haciendo ahora ya las había hecho yo antes en mi disco Oripandó, con Antonio Orozco", ha señalado.

Todos hablan de Rosalía

José Mercé no ha sido el único que ha hablado de la artista catalana, de 32 años, cuyo impacto en la cultura española y mundial es innegable. Es imposible decir "malamente" y que no venga después un "trá trá".

Víctor Manuel ha sido uno de los últimos en hablar del disco y de la carrera de la catalana. En una entrevista concedida a No es un día cualquiera, programa de Radio Nacional de España, comentó: "Vine escuchando el disco de Rosalía, a ver qué había hecho, me gusta escuchar sobre todo a la gente más joven que yo".

"Me gusta mucho, me ha gustado siempre, antes de que fuera famosísima como ahora. Menos Motomami, me gusta todo", ha dicho finalmente Victor Manuel de Rosalía, una de las artistas españolas más escuchadas de España en Spotify.