Víctor Manuel escucha la última entrevista de Rosalía y la define de una forma que lo dice todo

El cantante Víctor Manuel, ganador del premio Grammy y Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ha estado en Directo al Grano, programa de TVE presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, en el que ha hablado de su nuevo disco, Solo a Solas Conmigo, y en medio de la conversación ha surgido el nombre de la cantante española del momento: Rosalía.

La cantante catalana ha estado en boca de todos desde que sacara su nuevo disco, Lux. Hasta el propio Víctor Manuel lo ha escuchado, según contó en una entrevista concedida a No es un día cualquiera, programa de Radio Nacional de España: "Vine escuchando el disco de Rosalía, a ver qué había hecho, me gusta escuchar sobre todo a la gente más joven que yo".

En el momento del lanzamiento le gustó mucho lo tanto que arriesgaba. De hecho, admitió que Rosalía no tenía "ninguna necesidad de hacerlo, y está arriesgando, le doy mucho valor".

En Directo al Grano ha vuelto a recordar a la cantante y ha dado varios matices de más, incluso con aquel sarcasmo que le caracteriza en muchas ocasiones. Todo ha sido a raíz de una entrevista de la catalana a Los conciertos de Radio 3 en el que hablaba de lo mucho que le gustaba el misticismo, un tema que había implementado en su disco. "Las inspiraciones han sido mujeres de alrededor del mundo que en diferentes culturas han sido consideradas santas", comentaba Rosalía.

El trabajo de Rosalía

Mientras Víctor Manuel escuchaba estas declaraciones de Rosalía, se le escapaba una sonrisa. Cuando le han preguntado si le gustaba su trabajo, ha sido claro: "Me gusta mucho, me ha gustado siempre, antes de que fuera famosísima como ahora. Menos Motomami, me gusta todo".

"Escuché Lux inmediatamente, es una mujer talentosísima, grandísima cantante, grandísima compositora, pero esta cosa mística me pilló de vuelta siempre, nunca he sido místico, entonces me choca", ha declarado.

El misticismo, lo que menos le gusta

Algo con lo que difiere mucho el cantante es con los temas místicos y religiosos. "Hablo del aspecto místico que le quiere dar, es lo que menos me interesa del nuevo disco, lo de los dioses y las religiones... Tonterías", ha confesado.

Sobre si se ha inspirado en mujeres para su nuevo disco, deja claro que sí: "Sí, claro, le he escrito dos canciones a Ana. Una que es sobre todo que a mí me gusta, la de Gracias por todo".