Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"Hoy he visto a 30 niños y más de 10 tenían gripe A": el médico David Callejo detalla los síntomas y señala con cuáles cuatro hay que preocuparse
Salud
Salud

"Hoy he visto a 30 niños y más de 10 tenían gripe A": el médico David Callejo detalla los síntomas y señala con cuáles cuatro hay que preocuparse

El brote parece estar afectando especialmente a niños y jóvenes.

Elena Santos
Elena Santos
Imagen de archivo de unos niños con gripe.
Imagen de archivo de unos niños con gripe.JOSEP M ROVIROSA / Getty Images

"Hoy en consulta he visto a 30 niños y más de 10 tenían gripe A". Esta frase del anestesista pediátrico y divulgador científico David Callejo en su último vídeo lo dice todo sobre el brote que se está viviendo en estas fechas.

Callejo comenta que la sensación es de que estamos en pleno brote de gripe A y que está afectando "sobre todo a niños y adultos jóvenes". Sobre los síntomas habituales que se están viendo, enumera la "fiebre alta de aparición brusca, dolores musculares y tos seca muy intensa". En niños también pueden presentarse molestias digestivas como diarrea, náuseas o vómitos.

El diagnóstico de esta enfermedad es bien sencillo y al alcance de cualquiera mediante un test de farmacia, como los de covid. Su prevención también puede ser sencilla si se mantienen medidas como el lavarse las manos, ventilar, usar mascarilla si se tienen síntomas y, por supuesto, la vacunación.

"Aunque la vacuna de la gripe estacional no protege contra el nuevo virus de la gripe A (H1N1), se recomienda unánimemente que todas las personas pertenecientes a los grupos de riesgo habituales se vacunen, como hacen cada año. Cabe la posibilidad de que ambas gripes puedan coincidir en el tiempo", aconseja el Ministerio de Sanidad.

Sobre el tratamiento, el divulgador indica que el reposo, la hidratación y "antigripales para mejorar los síntomas" son lo más indicado. "Tenemos también fármacos antivirales, pero los reservamos para casos graves o para pacientes de riesgo", añade.

Callejo incide en los cuatro síntomas con los que hay que preocuparse (y, por tanto, consultar con el médico) si se tiene gripe A, que son:

  1. Dificultad para respirar
  2. Que la fiebre no baje después de dos o tres días o si vuelve a subir después de haber bajado
  3. Si se nota confusión o desorientación
  4. Si se vomita todo y, por tanto, no se produce una hidratación suficiente
Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 