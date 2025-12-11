"Hoy he visto a 30 niños y más de 10 tenían gripe A": el médico David Callejo detalla los síntomas y señala con cuáles cuatro hay que preocuparse

"Hoy en consulta he visto a 30 niños y más de 10 tenían gripe A". Esta frase del anestesista pediátrico y divulgador científico David Callejo en su último vídeo lo dice todo sobre el brote que se está viviendo en estas fechas.

Callejo comenta que la sensación es de que estamos en pleno brote de gripe A y que está afectando "sobre todo a niños y adultos jóvenes". Sobre los síntomas habituales que se están viendo, enumera la "fiebre alta de aparición brusca, dolores musculares y tos seca muy intensa". En niños también pueden presentarse molestias digestivas como diarrea, náuseas o vómitos.

El diagnóstico de esta enfermedad es bien sencillo y al alcance de cualquiera mediante un test de farmacia, como los de covid. Su prevención también puede ser sencilla si se mantienen medidas como el lavarse las manos, ventilar, usar mascarilla si se tienen síntomas y, por supuesto, la vacunación.

"Aunque la vacuna de la gripe estacional no protege contra el nuevo virus de la gripe A (H1N1), se recomienda unánimemente que todas las personas pertenecientes a los grupos de riesgo habituales se vacunen, como hacen cada año. Cabe la posibilidad de que ambas gripes puedan coincidir en el tiempo", aconseja el Ministerio de Sanidad.

Sobre el tratamiento, el divulgador indica que el reposo, la hidratación y "antigripales para mejorar los síntomas" son lo más indicado. "Tenemos también fármacos antivirales, pero los reservamos para casos graves o para pacientes de riesgo", añade.

Callejo incide en los cuatro síntomas con los que hay que preocuparse (y, por tanto, consultar con el médico) si se tiene gripe A, que son: