Vivió 25 años en España y se muda a Suiza con una misión clara sobre su pensión: "Si quiero asegurarme el futuro, es el lugar para hacerlo"
La mujer asegura que ha encontrado "algo que necesitaba: estabilidad, trabajo, seguridad y un sistema claro y ordenado".
La vida, a veces, es un viaje de ida y vuelta. Es lo que le ha ocurrido a Rosana, una uruguaya de 60 años que a lo largo de su vida ha pasado por distintos países hasta mudarse (por segunda vez) a Suiza, donde tiene pensado permanecer hasta cobrar su pensión de jubilación.
En un vídeo en su canal de YouTube (viajando_conrosana), la mujer ha explicado que "nací en Uruguay, mis abuelos eran españoles. Viví en Uruguay durante 36 años y después me fui a España, donde residí en España durante 25 años… hasta que decidí venir a Suiza".
No es la primera vez que Rosana reside en el país alpino. La uruguaya ha detallado que "yo ya había vivido en Suiza durante dos años. Pero me replanteé volver a España para estar cerca de mi familia y empezar una nueva etapa. Pero no fue así porque busqué pero no encontré trabajo".
Ante esa situación, la mujer ha contado que "envié mi currículum a distintas agencias. Al principio no sabía si vendría a Suiza o a otro país de la Unión Europea. Pero la oportunidad surgió otra vez aquí en Suiza, así que me puse muy contenta porque ya conocía este país y cómo funciona".
Rosana ha mencionado que en Suiza "no todo es fácil", sin embargo, el país le ha proporcionado "algo que necesitaba: estabilidad, trabajo, seguridad y un sistema claro y ordenado".
En ese sentido, Rosana ha subrayado que "esta vez vine a Suiza con una idea muy clara, quedarme aquí hasta jubilarme, porque si quiero asegurarme mi futuro, este es el país donde puedo hacerlo. Eso lo tengo muy claro y por eso creo que es el lugar perfecto para mí".
"A veces la vida nos obliga a empezar de nuevo más de una vez. Yo volví a España con ilusión, pero no funcionó. Hoy entiendo algo importante: volver no siempre es retroceder, a veces es elegir lo que realmente necesitamos en cada momento", ha reflexionado la mujer acerca de sus viajes de ida y vuelta tanto a España como a Suiza.