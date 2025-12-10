Varios españoles residentes en Estados Unidos coinciden en la gran lección laboral que deberíamos copiar en España: "Aquí valoran la ambición y el sobresalir"

Vivir en Estados Unidos seduce, impacta y, en ocasiones, traumatiza. Esa es la conclusión de cuatro jóvenes españoles que han convertido ciudades como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles en su segundo hogar. Todos ellos coinciden en una idea: el mercado laboral estadounidense premia más rápido la ambición y el atrevimiento que el europeo.

Clara, David, Olga y Noelia relatan que, mientras en España “se tiende a señalar los errores”, en Estados Unidos se aplaude lo que destaca. “Aquí valoran la ambición y el sobresalir”, afirma David, arquitecto, que asegura que el país recompensa más a quienes arriesgan y quieren crecer. “Si tú quieres estar tranquilo, España es tu país. Si quieres trabajar, trabajar y trabajar, Estados Unidos es el lugar”, resume.

Clara también piensa igual. “Me ha sorprendido el positivismo. En Europa te dicen lo que has hecho mal. Aquí te dicen ‘great’ y te animan.” A ello se suma que, según los cuatro testimonios, los jóvenes talentos se valoran antes y sin necesidad de tantos títulos académicos. “En España tendría que hacer un máster para conseguir trabajo; aquí les importa si eres capaz”, explica una de las entrevistadas.

Pese a las oportunidades laborales, vivir en EEUU no es fácil. La sanidad se vive con miedo, dicen todos. Una consulta por una mordedura de ardilla costó 300 dólares. Una endodoncia: 4.000. “Bajo ningún concepto piso Estados Unidos sin seguro”, advierte David. El crédito, la deuda y el consumo forman parte de un sistema donde “el dinero fluye como un tsunami”.

En las calles, relatan, conviven el glamour y la violencia con naturalidad. La mayoría de los testimonios afirman haber presenciado tiroteos, personas drogándose, niños viviendo en la calle y situaciones que obligan a “hacerse de piedra” para sobrevivir emocionalmente. “Vivir en Nueva York te vuelve más implacable”, reconocen.

Por otra parte, los españoles aseguran que la relación social es bastante distinta. En Estados Unidos, “tu trabajo te define”. No hay sobremesas, ni tapeo, ni salir con compañeros después del trabajo. Las bodas terminan a las doce en punto. Las fiestas, mucho antes de que en España empiecen. Les fascina la libertad para vestirse, emprender proyectos y “mostrar su rareza sin ser juzgados”. Pero echan de menos la música en español, la familiaridad y la comida “que no sepa a plástico”.

A pesar de ello, todos coinciden en un plan similar: aprovechar el impulso profesional en Estados Unidos y regresar a España con una vida y una carrera más sólida. Aunque enamorados de Nueva York, reconocen que no es un lugar eterno. Como resume una de ellas: “Aquí puedo crecer, ahorrar y aprender. España será donde disfrute.”

Lo que sí tienen claro es el consejo para quienes quieran intentarlo: “Venid con energía, sin prejuicios y sabiendo que esto no es fácil. Pero si quieres ir a por todas, merece la pena.”