Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La española SPC lanza el nuevo Fortune 2 Max: un teléfono cómodo para las personas mayores con una gran autonomía
Tecnología
Tecnología

La española SPC lanza el nuevo Fortune 2 Max: un teléfono cómodo para las personas mayores con una gran autonomía

El objetivo es que la experiencia con su nuevo dispositivo sea sencilla y cómoda para todos sus usuarios. Cuenta con una gran pantalla de cristal de 2,4 pulgadas, un diseño muy resistente y una batería de hasta siete días de duración.

Sergio Coto
Sergio Coto
Un usuario con el teléfono SPC Fortune 2 Max.
Un usuario con el teléfono SPC Fortune 2 Max.SPC

En un momento en el que el sector de la tecnología no deja de hablar de inteligencia artificial, cámaras de lo más sofisticadas, gafas inteligentes y dispositivos cada vez más finos, muchas veces se nos olvida que hay una parte de la sociedad que no está interesada en probar estas novedades y sólo busca un teléfono móvil para llamar y que le llamen a diario.

Un dispositivo que reúna todas las características que los más mayores demandan para estar disponible en cualquier momento. Y eso lo está sabiendo aprovechar la marca española SPC y más con su último lanzamiento.

La firma alavesa ha anunciado este miércoles su nuevo teléfono, el SPC Fortune 2 Max, dirigido a personas mayores y que, no cuenta con lo ultimísimo en tecnología, pero ni falta que le hace. 

Entre sus características, destaca su pantalla amplia, con un cristal antirayones de 2,4 pulgadas, un diseño muy resistente ante caídas y salpicaduras, pero ofrece una experiencia sencilla y cómoda.

La nueva base de carga del SPC Fortune 2 Max.
  La nueva base de carga del SPC Fortune 2 Max.SPC

Este nuevo teléfono de SPC cuenta con unas teclas y unos números grandes, que facilitan su uso a los usuarios y, a su vez, un menú sencillo, con una voz de alta calidad. Por si fuera poco, con un uso estándar, su batería alcanza los siete días de autonomía.

Pero ojo, que sí tiene funciones inteligentes. Este nuevo dispositivo de la firma alavesa incorpora los asistentes inteligentes Smart Help, su botón SOS y el perfil ICE (En caso de emergencia), facilitando el acceso a la información en el caso de una emergencia importante o necesidad de asistencia.

Tiene conectividad 4G, asegurando conversaciones sin interrupciones y mejorando la cobertura. De hecho, su batería es tan larga que permite hasta 19 horas de conversación. Y para cargarlo, incluye una base de carga, muy cómoda para las personas mayores, sin necesidad de tener que colocar ni manipular ningún cable.

Otras de las herramientas son una radio FM sin necesidad de internet, una cámara trasera para poder hacer alguna fotografía y una linterna. El dispositivo ha salido a la venta en color negro y su precio parte desde los 49,90 euros.

Una persona, observando la cámara del SPC Fortune 2 Max.
  Una persona, observando la cámara del SPC Fortune 2 Max.SPC
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 