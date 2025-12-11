La española SPC lanza el nuevo Fortune 2 Max: un teléfono cómodo para las personas mayores con una gran autonomía

En un momento en el que el sector de la tecnología no deja de hablar de inteligencia artificial, cámaras de lo más sofisticadas, gafas inteligentes y dispositivos cada vez más finos, muchas veces se nos olvida que hay una parte de la sociedad que no está interesada en probar estas novedades y sólo busca un teléfono móvil para llamar y que le llamen a diario.

Un dispositivo que reúna todas las características que los más mayores demandan para estar disponible en cualquier momento. Y eso lo está sabiendo aprovechar la marca española SPC y más con su último lanzamiento.

La firma alavesa ha anunciado este miércoles su nuevo teléfono, el SPC Fortune 2 Max, dirigido a personas mayores y que, no cuenta con lo ultimísimo en tecnología, pero ni falta que le hace.

Entre sus características, destaca su pantalla amplia, con un cristal antirayones de 2,4 pulgadas, un diseño muy resistente ante caídas y salpicaduras, pero ofrece una experiencia sencilla y cómoda.

La nueva base de carga del SPC Fortune 2 Max. SPC

Este nuevo teléfono de SPC cuenta con unas teclas y unos números grandes, que facilitan su uso a los usuarios y, a su vez, un menú sencillo, con una voz de alta calidad. Por si fuera poco, con un uso estándar, su batería alcanza los siete días de autonomía.

Pero ojo, que sí tiene funciones inteligentes. Este nuevo dispositivo de la firma alavesa incorpora los asistentes inteligentes Smart Help, su botón SOS y el perfil ICE (En caso de emergencia), facilitando el acceso a la información en el caso de una emergencia importante o necesidad de asistencia.

Tiene conectividad 4G, asegurando conversaciones sin interrupciones y mejorando la cobertura. De hecho, su batería es tan larga que permite hasta 19 horas de conversación. Y para cargarlo, incluye una base de carga, muy cómoda para las personas mayores, sin necesidad de tener que colocar ni manipular ningún cable.

Otras de las herramientas son una radio FM sin necesidad de internet, una cámara trasera para poder hacer alguna fotografía y una linterna. El dispositivo ha salido a la venta en color negro y su precio parte desde los 49,90 euros.